Список лікарів, до яких можна звертатися без направлення

Українці можуть звертатися без направлення до лікарів первинної ланки (сімейних, терапевтів, педіатрів), а також до деяких медиків вторинної ланки.
Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я.
В МОЗ зазначають, що саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, а також можуть призначити (якщо стан пацієнта цього вимагає):
Ваш лікар сформує вам електронне направлення, але в умовах війни це може бути і паперова форма.
В умовах війни наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб також не є обов’язковою.
Про те, хто може виписувати направлення, який строк його дії та яку інформацію воно має містити, дивіться за посиланням.
Раніше ми писали, що лікар розповів правду про "кашель, що опустився".
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