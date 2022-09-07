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Список лікарів, до яких можна звертатися без направлення

Фото: До яких лікарів можна йти без направлення (zoda.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Українці можуть звертатися без направлення до лікарів первинної ланки (сімейних, терапевтів, педіатрів), а також до деяких медиків вторинної ланки.

Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров'я.

Хто виписує направлення

В МОЗ зазначають, що саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, а також можуть призначити (якщо стан пацієнта цього вимагає):

  • додаткові обстеження,
  • процедури,
  • госпіталізацію тощо.

Ваш лікар сформує вам електронне направлення, але в умовах війни це може бути і паперова форма.

До цих лікарів можна йти без направлення:

  • гінеколога, у тому числі дитячого,
  • психіатра,
  • нарколога,
  • стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих),
  • фтизіатра,
  • лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Це важливо!

В умовах війни наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб також не є обов’язковою.

Про те, хто може виписувати направлення, який строк його дії та яку інформацію воно має містити, дивіться за посиланням.

Раніше ми писали, що лікар розповів правду про "кашель, що опустився".

Також читайте, чи призводить холестерин до хвороб серця.

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