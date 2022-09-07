Список лікарів, до яких можна звертатися без направлення

Хто виписує направлення

В МОЗ зазначають, що саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, а також можуть призначити (якщо стан пацієнта цього вимагає):

додаткові обстеження,

процедури,

госпіталізацію тощо.

Ваш лікар сформує вам електронне направлення, але в умовах війни це може бути і паперова форма.

До цих лікарів можна йти без направлення:

гінеколога, у тому числі дитячого,

психіатра,

нарколога,

стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих),

фтизіатра,

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Це важливо!

В умовах війни наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб також не є обов’язковою.

Про те, хто може виписувати направлення, який строк його дії та яку інформацію воно має містити, дивіться за посиланням.