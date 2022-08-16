Холестерин приводит к болезням сердца? Эксперт наконец расставил все точки над "і"

Словом "холестерин" уже не один десяток лет пугают сторонников диет и здорового питания. Теперь мы уже знаем о "хорошем" и "плохом" холестерине, но все равно продолжаем бояться съесть слишком много яиц или сала. Так надо ли считать холестерин "абсолютным злом"?

Об этом рассказал Виктор Мандзяк, известный тренер и нутрициолог.

Холестерин выполняет важную роль в функционировании нашего организма

Холестерин делает оболочку клеток, из которых состоит наше тело, прочной.

Именно холестерин помогает усваиваться жирам из пищи.

Половые гормоны тоже образуются из холестерина.

Плохой и хороший холестерин

По словам эксперта, "плохой холестерин", это белок, который переносит холестерин и жиры из печени к разным тканям, и с яйцами на вашей тарелке не имеет ничего общего.

Действительно, яйца, печень и мясо содержат холестерин, но что в этом плохого? Ведь 75% холестерина образуется в нашей печени, и лишь 25% мы получаем с пищей.

Если мы получаем много холестерина из пищи, печень производит его меньше. К тому же при высокохолестериновом питании повышается как "плохой", так и "хороший" холестерин.

Виктор Мандзяк уточнил, что значение имеет не количество холестерина в крови, а именно соотношение разных фракций - "хорошего" и "плохого" холестерина.

Холестерин и атеросклероз. Есть ли связь?

На самом деле, правдивых исследований очень мало и провести их непросто. Эксперименты на животных - непоказательные, потому что разные существа по-разному реагируют на холестерин.

Наблюдения за людьми, которые потребляют слишком много холестерина, также непоказательны. Ведь такие индивиды, как правило, малоподвижны, потребляют мало клетчатки и много насыщенного жира. Эти факторы сами по себе - риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому, реальных исследований фактически нет.

Холестерин и насыщенный жир

Как правило, все продукты, содержащие холестерин, содержат очень много насыщенных жиров. Например, те же куриные яйца содержат гораздо больше холестерина по отношению к насыщенному жиру.

Однако исследования не доказывают связь между потреблением яиц и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач подытожил, что истинная причина ССЗ - современный образ жизни, гиперкалорийная диета, бедная цельной растительной пищей, но богатая жирами, алкоголь, сигареты и малоподвижный образ жизни.