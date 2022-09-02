Можно ли довести до пневмонии? Врач рассказал правду про "опустившийся кашель

Бытует мнение, что до пневмонии можно довести, запустив кашель. И чтобы кашель "не опустился", от него стараются как можно быстрее избавиться разного рода разжижающими и отхаркивающими средствами. Но так делать не стоит.

Об этом рассказал врач-инфекционист Роман Пономаренко.

"Мы вовремя не начали лечить кашель, он опустился в бронхи (легкие) - и у нас пневмония", - так обычно, по мнению врача, объясняют этот процесс.

Но такой механизм развития воспаления придуманный и неправильный.

Почему возникает кашель?

Кашель - это защитный рефлекс организма, который может возникать из-за многих причин: ОРВИ, воспаление дыхательных путей (фарингит, бронхит и т. п.), аллергия, инородное тело.

Причин может быть множество, но главное - нужно лечить не кашель, а первопричину.

Если ОРВИ - обильное питье и жаропонижающие. Если на фоне этого возникли осложнения - соответствующая терапия.

При этом в этом звене нет перемещения вирусов или бактерий в бронхи (легкие).

Ведь каждый возбудитель имеет специфическую чувствительность к определенным тканям дыхательных путей.

Кашель не доводит до пневмонии

Если вирус (бактерия) чувствительны к легким, а также есть факторы риска - пневмония (бронхит) будет независимо от того, хотите вы этого, или нет.

"Довели до пневмонии" - понятие придуманное нервозными родителями.

Надо давать ребенку покашлять

Часто у детей отмечается кашель по причине тяжести откашливающейся слизи из ротоносоглотки (воспаления ротоглотки), которое проходит самостоятельно.

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Вы можете облегчить этот процесс промыванием носа, смоктульками. Но никак не отхаркивающими, которые наоборот увеличивают выделение слизи, какую детям вообще очень трудно откашлять.

Чем принципиально отличается пневмония от бронхита

В то время, как бронхит является клиническим диагнозом (на основании осмотра и проявлений), то пневмония является клинико-инструментальным диагнозом (диагноз можно установить без рентгена, если врач имеет опыт).

Но не бойтесь, если вас (ребенка) направляют на рентген.

Пневмония не всегда нуждается в антибиотиках

Есть вирусные пневмонии, которые протекают на удивление легко, и не требуют масштабного вмешательства.

Если причина - бактерия и это соответствует состоянию больного

(а не просто наслушали/нашли на рентгене), тогда - антибиотик.

Проблема в том, что кроме антибиотиков назначают отхаркивающие, противовирусные, иммуномодуляторы, гомеопатию.

Это недоказуемые лекарства, которые многие и дальше принимают...