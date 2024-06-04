Список претендентів на Золотий м'яч-2024 оновили. Чи є в ньому українці?

З'вився новий список претендентів на Золотий м'яч-2024, котрий вручають найкращому гравцю після завершення футбольного сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Goal.
Футбольний сезон 2023/2024 був начинений не лише турнірами та чемпіонатами, а й пекельною гонкою за наомріянішу індивідуальну нагороду кожного футболіста - Золотий м'яч.
Минулого року, після того як Ліонель Мессі забрав Кубок Чемпіоната Світу саме йому випала честь забрати свого "золотого друга" додому. Проте цьогоріч на аргентинця чекає запекла конкуренція з талановитою молоддю "Реала", Ерлінгом Голландом з "Манчестер Сіті" та іншими сучасними віртуозами футболу.
Церемонія нагородження обіцяє бути непередбачуваною та максимально інтригуючою, адже передбачити першість буде дуже важко. Проте це спробували зробити аналітики з порталу Goal.
Авторитетний сайт представив оновлений "рейтинг потужності" з претендентів на вручення нагороди Золотого м'яча-2024. Пропонуємо вам дізнатися, хто потрапив до списку та чи є у ньому українські футболісти, наприклад, Артем Довбик, який цього року став кращим у Ла Лізі.
20. Лаутаро Мартінес ("Інтер")
28 голів, 8 асистів. Виграв Серію А та Суперкубок Італії.
Фото: Лаутаро Мартінес (Вікіпедія)
19. Мохамед Салах ("Ліверпуль")
30 голів, 17 асистів. Виграв Кубок Карабао.
Фото: Мохамед Салах (Liverpool FC)
18.Матс Гуммельс ("Боруссія Дортмунд")
4 голи, 1 асист, 11 "сухих" матчів.
Фото: Матс Гуммельс (Вікіпедія)
17. Антуан Грізманн ("Атлетіко Мадрид")
25 голів, 10 асистів.
Фото: Антуан Грізманн (Вікіпедія)
16. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")
12 голів, 13 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.
Фото: Бернарду Сілва (Вікіпедія)
15. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі")
25 голів, 15 асистів. Виграв Кубок Ліги.
Фото: Ліонель Мессі (Вікіпедія)
14. Кевін Де Брейне "(Манчестер Сіті")
6 голів, 18 асистів. Виграв Прем'єр-лігу.
Фото: Кевін Де Брейне (Вікіпедія)
13. Деклан Райс ("Арсенал")
7 голів, 10 асистів.
Фото: Деклан Райс (Вікіпедія)
12. Букайо Сака ("Арсенал")
20 голів, 15 асистів.
Фото: Букайо Сака (Вікіпедія)
11. Ерлінг Голланд ("Манчестер Сіті")
41 гол, 6 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.
Фото: Ерлінг Голланд (Вікіпедія)
10. Антоніо Рюдігер ("Реал Мадрид")
3 голи, 3 асисти, 18 чистих матчів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.
Фото: Антоніо Рюдігер (Вікіпедія)
9. Родріго ("Реал Мадрид")
18 голів, 9 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.
Фото: Родріго (Вікіпедія)
8. Родрі ("Манчестер Сіті")
11 голів, 15 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.
Фото: Родрі (Вікіпедія)
7. Флоріан Віртц ("Баєр Леверкузен")
19 голів, 21 асист. Виграв Бундеслігу та Кубок ліги.
Фото: Флоріан Віртц (Вікіпедія)
6. Гаррі Кейн (Баварія Мюнхен)
48 голів, 14 асистів.
Фото: Гаррі Кейн (Вікіпедія)
5. Філ Фоден (Манчестер Сіті)
28 голів, 12 асистів. Виграв Прем'єр-лігу, клубний чемпіонат та Суперкубок УЄФА.
Фото: Філ Фоден (Manchester city FC)
4. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ")
50 голів, 17 асистів. Виграв Лігу 1, Кубок Франції та Кубок асоціації.
Фото: Кіліан Мбаппе (Вікіпедія)
3. Тоні Крос ("Реал Мадрид")
1 гол, 12 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.
Фото: Тоні Крос (Вікіпедія)
2. Джуд Белінгем (Реал Мадрид)
25 голів, 18 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.
Фото: Джуд Белінгем (Вікіпедія)
1. Вінісіус Джуніор ("Реал Мадрид")
24 голи, 11 асистів. Виграв Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії.
Фото: Вінісіус Джуніор (Real Madrid FC)
Золотий м'яч - це нагорода найкращому футболісту Європи, а з 2007 року найкращому футболісту світу, яку вручає французький журнал France Football.
Ця традиція бере початок з 1956 року та є акутальною й у наші дні.
Рекордсменом за кількістю нагород є аргентинський нападник Ліонель Мессі, котрий має вже вісім золотих відзнак у своїй колекції. До того ж, він і є поточним володарем цієї нагороди.
З 2024 року співорганізатором церемонії, яка відбудеться орієнтовно у листопаді-грудні, стане УЄФА.
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