"Челсі" призначив нового тренера: з ким працюватиме Мудрик

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

44-річний фахівець очолить "синіх" у новому сезоні. На "Стемфорд Брідж" він перебрався з лав англійського "Лестера".

Мареска підписав контракт із "Челсі" на 5 років. Сторони передбачили в договорі опцією продовження співпраці ще на сезон. До тренерського штабу нового керманича ввійдуть Віллі Кабальєро, Денні Вокер, Мікеле Де Бернардін, Маркос Альварес, Хаві Моліна та Роберто Вітьєлло.

На чолі "Лестера" Мареска пропрацював один сезон. Він очолив "лисів" торік і привів команду до перемоги в Чемпіоншипі. Новачок АПЛ отримає за достроковий відхід тренера орієнтовно 10 млн фунтів.

Українець Михайло Мудрик і компанія завершили сезон 2023/24 на шостій сходинці Прем'єр-ліги. Під керівництвом Маурісіо Почеттіно "сині" завоювали путівку до Ліги конференцій. Однак, аргентинець і менеджмент лондонців розійшлися в поглядах на майбутнє проєкту.

Хто такий Енцо Мареска

Уродженець регіону Кампанія, вихованець "Кальярі" та "Мілана". На дорослому рівні дебютував у чемпіонаті Англії в складі "Вест Бромвіча".

Пізніше захищав кольори туринського "Ювентуса", "Болоньї", "П'яченци", "Фіорентини", іспанських "Севільї" та "Малаги", пірейського "Олімпіакоса", генуезької "Сампдорії", "Палермо" та "Верони". Тренерську роботу розпочав у 2017 році з ролі асистента головного тренера "Асколі". Пізніше був помічником у "Севільї", лондонському "Вест Хемі" та "Манчестер Сіті".

У ролі головного недовго працював із "Пармою" і резервом "Ман Сіті". Улюблена ігрова схема – 4-3-3.