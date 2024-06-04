Список претендентов на Золотой мяч-2024 обновили. Есть ли в нем украинцы?

Кто претендует на Золотой мяч-2024

Футбольный сезон 2023/2024 был наполнен не только турнирами и чемпионатами, но и адской гонкой за индивидуальную награду, о которой мечтает каждый футболист - Золотой мяч.

В прошлом году, после того как Лионель Месси забрал Кубок Чемпионата Мира, именно ему выпала честь забрать своего "золотого друга" домой. Однако в этом году аргентинца ожидает ожесточенная конкуренция с талантливой молодежью "Реала", Эрлингом Холландом из "Манчестер Сити" и другими современными виртуозами футбола.

Церемония награждения обещает быть непредсказуемой и максимально интригующей, ведь предсказать первенство будет очень тяжело. Однако это попытались сделать аналитики из портала Goal.

Авторитетный сайт представил обновленный "рейтинг мощности" из претендентов на вручение награды Золотого мяча-2024. Предлагаем вам узнать, кто попал в список и есть ли в нем украинские футболисты, например Артем Довбик, который в этом году стал лучшим в Ла Лиге.

20. Лаутаро Мартинес ("Интер")

28 голов, 8 ассистов. Выиграл Серию А и Суперкубок Италии.

Фото: Лаутаро Мартинес (Википедия)

19. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

30 голов, 17 ассистов. Выиграл Кубок Карабао.

Фото: Мохамед Салах (Liverpool FC)

18.Матс Гуммельс ("Боруссия Дортмунд")

4 гола, 1 ассист, 11 "сухих" матчей.

Фото: Матс Гуммельс (Википедия)

17. Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид")

25 голов, 10 ассистов.

Фото: Антуан Гризманн (Википедия)

16. Бернарду Силву ("Манчестер Сити")

12 голов, 13 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.

Фото: Бернарду Силва (Википедия)

15. Лионель Месси ("Интер Майами")

25 голов, 15 ассистов. Выиграл Кубок Лиги.

Фото: Лионель Месси (Википедия)

14. Кевин Де Брейне" (Манчестер Сити")

6 голов, 18 ассистов. Выиграл Премьер-лигу.

Фото: Кевин Де Брейне (Википедия)

13. Деклан Райс ("Арсенал")

7 голов, 10 ассистов.

Фото: Деклан Райс (Википедия)

12. Букайо Сака ("Арсенал")

20 голов, 15 ассистов.

Фото: Букайо Сака (Википедия)

11. Эрлинг Голланд ("Манчестер Сити")

41 гол, 6 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.

Фото: Эрлинг Голланд (Википедия)

10. Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид")

3 гола, 3 ассиста, 18 чистых матчей. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Фото: Антонио Рюдигер (Википедия)

9. Родриго ("Реал Мадрид")

18 голов, 9 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Фото: Родриго (Википедия)

8. Родри ("Манчестер Сити")

11 голов, 15 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.

Фото: Родри (Википедия)

7. Флориан Виртц ("Байер Леверкузен")

19 голов, 21 ассист. Выиграл Бундеслигу и Кубок лиги.

Фото: Флориан Виртц (Википедия)

6. Гарри Кейн (Бавария Мюнхен)

48 голов, 14 ассистов.

Фото: Гарри Кейн (Википедия)

5. Фил Фоден (Манчестер Сити)

28 голов, 12 ассистов. Выиграл Премьер-лигу, клубный чемпионат и Суперкубок УЕФА.

Фото: Фил Фоден (Manchester city FC)

4. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

50 голов, 17 ассистов. Выиграл Лигу 1, Кубок Франции и Кубок ассоциации.

Фото: Килиан Мбаппе (Википедия)

3. Тони Кросс ("Реал Мадрид")

1 гол, 12 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Фото: Тони Кросс (Википедия)

2. Джуд Белингем (Реал Мадрид)

25 голов, 18 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Фото: Джуд Белингем (Википедия)

1. Винисиус Джуниор ("Реал Мадрид")

24 гола, 11 ассистов. Выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании.

Фото: Винисиус Джуниор (Real Madrid FC)

Что такое Золотой мяч

Золотой мяч – это награда лучшему футболисту Европы, а с 2007 года лучшему футболисту мира, которую вручает французский журнал France Football.

Эта традиция берет начало с 1956 года и является акутальной и в наши дни.

Рекордсменом по количеству наград является аргентинский нападающий Лионель Месси, имеющий уже восемь золотых наград в своей коллекции. К тому же он и является нынешним обладателем этой награды.

С 2024 года УЕФА будет соорганизатором церемонии, которая состоится ориентировочно в ноябре-декабре.