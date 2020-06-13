Как спастись от жары и солнечных ожогов: Супрун дала полезные советы

Жара в Украине (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, как не пострадать из-за жаркой солнечной погоды

Уляна Супрун дала полезные советы, как защититься от жары, не обгореть на солнцепеке и не стать "жертвой" долгожданного потепления.

Бывший руководитель Минздрава опубликовала рекомендации в своем Facebook.

Как не пострадать из-за жары и не перегреться на солнце

Надевайте закрытую легкую одежду из натуральной ткани - это лучше защитит от ожога и перегрева, чем обнаженная кожа. Супрун отметила, что одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов.

Ожоги развиваются медленно и замечают их обычно уже постфактум. Если уже такое случилось, нужно сразу прятаться в тени или помещении. Охладите ожог под прохладной струей воды или компрессом. Уменьшить воспаление помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол. После ожога следует употреблять много жидкости - перегрев могло вызвать обезвоживание.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом для кожи каждый раз, когда выходите на улицу, призвала медик. Рекомендуются кремы со степенью защиты SPF 30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Нанести его следует на все части тела.

Помните о воде. Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому лучше постоянно иметь бутылочку с водой под рукой.

Чтобы не перегреться на солнце, старайтесь не находиться на улице в пиковый период жары - с 11 до 16 часов.

Так как дети гораздо быстрее перегреваются и обезвоживаются в жаркую погоду, в наиболее жаркие часы им не следует выходить на улицу. Супрун советует одевать детей в легкую одежду, закрывающую кожу, а вот носить носки им не желательно - кожа стоп должна "дышать".

Обязательный атрибут для детей и взрослых - кепка или панамка. Последняя, кстати, кроме верхней части головы защищает еще и шею и уши.

При использовании кондиционера не нужно ставить сразу очень низкую температуру - снижайте ее постепенно, чтобы не было резкого контраста между помещением и улицей. Также избегайте сиденья под сильной струей воздуха и когда он дует в одну точку - это может вызвать воспаление мышц или нервов.

"Не забывайте о мерах безопасности - мойте руки, пользуйтесь антисептиком, не прикасайтесь к лицу, держите дистанцию ​​в 1,5-2 метра, придерживайтесь гигиены кашля и чихания", - призвала медик.

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Автор: Владимир Костырин