Як врятуватися від спеки та сонячних опіків: Супрун дала корисні поради

Спека в Україні (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, як не постраждати через спекотну сонячну погоду

Уляна Супрун дала корисні поради, як захиститися від спеки, не обгоріти на сонці та не стати "жертвою" довгоочікуваного потепління.

Колишня керівниця МОЗ опублікувала рекомендації у своєму Facebook.

Як не постраждати через спеку та не перегрітися на сонці

Одягайте закритий легкий одяг з натуральної тканини - це краще захистить від опіку і перегріву, ніж оголена шкіра. Супрун зазначила, що одяг на 27% зменшує ймовірність опіків.

Опіки розвиваються повільно і помічають їх зазвичай вже постфактум. Якщо вже таке сталося, потрібно відразу ховатися в тіні або в приміщенні. Охолодіть опік під струменем прохолодної води або компресом. Зменшити запалення допоможуть ацетилсаліцилова кислота та парацетамол. Після опіку слід вживати багато рідини - перегрівання могло викликати зневоднення.

Користуйтеся сонцезахисним кремом для шкіри щоразу, коли виходите на вулицю, закликала медик. Рекомендуються крем зі ступенем захисту SPF 30 і фільтрами променів UVA і UVB. Наносити його слід на всі частини тіла.

Пам'ятайте про воду. Доросла людина втрачає з потом 0,5-1 л рідини на добу. А в спеку втрати можуть сягати 1-1,5 л на годину. Тому краще постійно мати пляшечку з водою під рукою.

Щоб не перегрітися на сонці, намагайтеся не перебувати на вулиці в піковий період спеки - з 11 до 16 годин.

Оскільки діти набагато швидше перегріваються і зневоднюються в жарку погоду, у найбільш спекотні години їм не слід виходити на вулицю. Супрун радить одягати дітей в легкий одяг, що закриває шкіру, а ось носити шкарпетки їм не бажано - шкіра стоп повинна "дихати".

Обов'язковий атрибут для дітей і дорослих - кепка або панамка. Остання, до речі, крім верхньої частини голови захищає ще й шию та вуха.

При використанні кондиціонера не потрібно ставити відразу дуже низьку температуру - знижуйте її поступово, щоб не було різкого контрасту між приміщенням і вулицею. Також уникайте сидіння під сильним струменем повітря і коли воно дме в одну точку - це може викликати запалення м'язів або нервів.

"Не забувайте про заходи безпеки - мийте руки, користуйтеся антисептиком, не торкайтеся обличчя, тримайте дистанцію в 1,5-2 метри, дотримуйтеся гігієни кашлю та чхання", - закликала медик.

Раніше Супрун дала рекомендації, як безпечно повернутися до навчання в школах.

Також нещодавно Супрун відповіла на делікатне питання та розповіла, як позбутися неприємного запаху з рота.

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Автор: Володимир Костирін