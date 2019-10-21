Как спастись от рака: Супрун дала важные советы

Уляна Супрун рассказала о раке груди (РБК-Украина)

Уляна Супрун поделилась важными рекомендациями о раке груди

Уляна Супрун рассказала об очень важной и волнующей всех проблеме, как рак грудной железы. Эксперт назвала основные правила поведения для того, чтобы заранее предотвратить онкологическое заболевание. Супрун отметила, что всем женщинам старше 20 лет необходимо своевременно обследовать грудные железы. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Всем женщинам нужно проверять грудь у своего семейного врача. Оптимальный промежуток времени можно определить после консультации с врачом.

Женщинам старше 50 лет, нужно раз в 2 года проходить маммографические обследования.

Очен важно придерживаться здорового образа жизни: отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя, иметь достаточную физическую активность и контролировать вес тела

Стоит помнить, что употребление алкоголя, лишний вес и ожирение, а также отсутствие физической активности вызывают около 21% смертей от рака молочной железы.

По словам Супрун, в группе риска также находятся женщины, чьи мама или бабушка имели или имеют диагноз "рак молочной железы", женщины с поздней менопаузой и ранней менструацией. Пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, а также уже перенесенным раком яичников также имеют шанс заболеть раком.

"Риск заболеть раком молочной железы также растет с возрастом. Он наиболее распространен среди женщин старше 50 лет, находящихся в менопаузе. 8 из 10 случаев болезни диагностируют у женщин старше 50. Пока окончательно неизвестно, что именно вызывает рак грудной железы, как и нельзя утверждать, что определенный перечень действий поможет обезопасить себя. Но точно можно утверждать, что регулярные осмотры у врача и здоровый образ жизни дают больше шансов и своевременную диагностику и эффективное лечение", - подчеркнула Супрун.

Иллюстрация к посту (facebook.com/ulanasuprun)