Супрун рассказала о простой привычке: она снизила смертность в разы

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун поделилась важными рекомендациями о здоровье

Уляна Супрун рассказала об очень важной и простой привычке, которая вошла в повседневную жизнь не так давно, но успела в разы снизить распространение опасных инфекций и смертность от них.

Свой пост в Facebook главная разрушительница мифов посвятила Всемирному дню мытья рук, который отмечают 15 октября. Эта привычка стала обыденной лишь около 40 лет назад, а для медицинских учреждений она стала обязательной немногим раньше.

О связи распространения болезней и грязных рук впервые высказался венгерский врач Игнац Земмельвейс в 1847 году. Медик выявил связь между смертностью рожениц в роддоме, в котором он работал, и гигиеной рук. Сложно поверить, но в то врем студенты принимали роды после того, как проводили вскрытия трупов, и руки между процедурами не мыли, а просто вытирали.

Но доктор Земмельвейс так и умер в нищете и неизвестности - ему попросту не поверили. Прошло полгода, прежде чем другие ученые - Роберт Кох (открыватель возбудителя туберкулеза), Луи Пастер (изобрел пастеризацию), а также Джозеф Листер (создатель хирургической антисептики) подтвердили его теорию.

Супрун рассказала, почему важно мыть руки (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Но и после этого в мытье рук еще долго никто не верил. Лишь в 1980-х годах, когда ряд вспышек пищевых инфекций вызвал беспокойство общественности, CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний США) определил гигиену рук, как важный способ предотвращения распространения инфекции.

Уляна Супрун во Всемирный день мытья рук решила напомнить украинцам о важности этой простой процедуры.

"Чистые руки защищают от опасных болезней, уменьшают потребность в лечении антибиотиками и предотвращают распространение инфекций", - пишет экс-чиновница.

Руки следует мыть обязательно в таких случаях: