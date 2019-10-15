Можно не заметить: 10 признаков серьезных болезней у женщин

Признаки болезней у женщин (фото: naturalwellbeing.com)

Некоторые симптомы у женщин могут стать проявлениями опасных болезней

Медики выделили ряд тревожных симптомов у женщин, которые могут быть предвестниками серьезных заболеваний. Десять признаков, на которые следует обратить внимание и проконсультироваться с врачом - в материале Styler.

Если вы заметили один из перечисленных ниже симптомов, специалисты советуют перестраховаться и провести обследование, пишет западное издание Fine Finders.

1. Чувство сдавленности или стеснения в челюсти, шее или руках

Этот симптом часто игнорируют или неправильно интерпретируют. А такие симптомы могут означать начало сердечного приступа у женщин. Так, женщины в возрасте до 55 лет, могут испытывать три или даже больше симптомов приступа, помимо основного - боли в груди.

2. Боль в ноге с одной стороны

Вероятнее всего, у вас обычное растяжение мышц. Но если часть ноги, которая болит, опухшая и теплая, это может говорить об опасном состоянии - тромбозе глубоких вен. То есть, во внутренней вене образовался кровяной сгусток, и если не принять меры, это может привести к летальному исходу.

Признаки болезней у женщин (фото: grist.org)

3. Постоянные головные боли

Постоянные головные боли могут означать очень многое - от аллергии и до проблем со зрением. Но такой симптом может быть предвестником опухоли мозга или инсульта. Специалисты советуют обратится к врачу, чтобы точно выяснить причину головной боли.

4. Частое мочеиспускание

Прежде, чем прийти к выводу, что вы бегаете в туалет слишком часто (более семи раз в сутки после употребленных двух литров жидкости), стоит пересмотреть свой образ жизни. В частых "походах по-маленькому" могут быть виновны кофе и алкоголь. Но такой симптом иногда означает диабет, инфекции мочевыводящих путей, почек и даже венерических заболеваний (хламидиоз).

5. Зудящие и кровоточащие родинки

Большинство родинок на теле не представляют опасности. Но зудящие и кровоточащие образования могут свидетельствовать о меланоме - раке кожи. Если на вашем теле ест подозрительные образования, следует обращать внимание на изменение их границ, размера, цвета.

7. Сокращение разрыва между циклами

Номальным менструальным циклом является 28 дней. Но если вы заметили, что дни цикла сокращаются до 27-ми, а потом до 26-ти дней, это может быть снижением потенциала фертильности. А циклы короче 20-ти дней могут говорить о синдроме поликистозных яичников, полипах матки или заболевании щитовидной железы.

Признаки болезней у женщин (stayathomemum.com.au)

8. Уплотнения в груди

Такой симптом ни в коем случае нельзя игнорировать, но и впадать в панику не стоит. Каждой женщине следует помнить о самоконтроле формы и текстуры молочных желез. Кроме того, после 35-ти следует регулярно обследоваться у гинеколога, который на осмотре проверит молочные железы. Не все шишки и неровности связаны с онкологией, но эти признаки - первый симпотом рака груди. Насторожить должны любые изменения в форме груди и сосков, высыпания в области груди, покраснения, отеки.

9. Ранка, которая не заживает

Если ранка или прыщик не проходит в течение 2-3 недель, это может быть признаком базально-клеточной карценомы. И хотя такая болезнь чаще встречается у мужчин, не стоит игнорировать опасный симптом. Эта разновидность рака кожи хорошо поддается лечению на ранних стадиях, поэтому важно вовремя заметить незаживающую царпапину или воспаление.

10. Постоянная жажда

Если вам постоянно хочется пить, это может быть признаком диабета. Дело в том, что из-за болезни в крови повышается уровень глюкозы. Это приводит к усиленному образованию и выведению мочи, а значит, к постепенному обезвоживанию. Стоит отметить, что человек может выпивать до 10 литров воды, но все равно испытать жажду.