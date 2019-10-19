Хватит стыдить женщин: Супрун резко высказалась о табу на менструацию

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, почему женщины не должны стыдиться менструации

Уляна Супрун призвала женщин не стыдиться менструации и называть вещи своими именами. На своей Facebook-странице главная разрушительница мифов говорит, что тема менструального цикла, несмотря на ХХІ век на дворе по-прежнему табуируется, обрастает мифами и нелепыми предрассудками.

Так, для менструации придумано множество эвфемизмов, которые до сих пор используются - "эти дни", "красные дни", "дела" и многие другие.

Кроме того, в США и Британии многие не берут девушку с менструацией в турпоход, поскольку она может привлечь медведя. А в католической Польше кое-кто считает, что мужчина умрет после секса с женщиной во время менструации.

Как следствие женщины продолжают стыдиться того, что происходит в их организме. Согласно статистике:

48% женщин чувствуют смущение во время менструации,

42% женщин были пристыжены менструацией,

73% скрывали прокладки или тампоны.

Супрун разрушила мифы о менструации (фото: facebook.com/ulanasuprun)

А предменструальный синдром (ПМС) часто используется в обидных сексистских фразах. ПМС - это сложный комплекс симптомов, которые возникают из-за гормонального дисбаланса, но его можно лечить.

ПМС - это не только капризы или стервозность. Накануне менструации у очень многих женщин проявляется усталость, головная боль, бессонница, болит низ живота, обсыпает прыщами.

Спазмы, боль внизу живота, тошнота, диарея, утомляемость - это то, что практически каждая женщина испытывает ежемесячно.

"И почти каждая женщина слышала: "Да не может быть так больно. Это же только месячные". Может. 58% женщин чувствуют себя подавленными во время менструации. Болезненные менструации по разным данным имеют 45-95% женщин", - пишет Супрун.

При этом иногда менструальная боль настолько сильная, что требует серьезного лечения. А согласно статистике, 51% мужчин не считает, что менструация - повод "откосить" от работы.

Не отстает от табуирования менструации сфера маркетинга. Цветочки, сердечки, голубая водичка, - чем только не прикрывается реклама гигиенических средств для женщин.

А женщины продолжают стесняться достать из сумки прокладку, бояться тампонов, и не говорят своему партнеру о менструации.

Заниматься сексом во время менструации можно, но нужно быть осмотрительными, чтобы не повредить слизистую. При этом оргазм может уменьшить менструальные спазмы.



"Естественные процессы организма не должны быть предметом стыда, дискриминации или любых издевательств. Не называть вещи своими именами и продолжать стигматизировать тему менструации означает делать вид, что ее не существует", - резюмировала экс-глава Минздрава.