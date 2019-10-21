ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як врятуватися від раку: Супрун дала важливі поради

STYLERЖиття    21.10.2019 - 10:53
Як врятуватися від раку: Супрун дала важливі поради
Уляна Супрун розповіла про рак грудей (РБК-Україна)

Уляна Супрун поділилася важливими рекомендаціями про рак грудей

Уляна Супрун розповіла про дуже важливу і хвилюючу всіх проблему, як рак грудної залози. Експерт назвала основні правила поведінки для того, щоб заздалегідь запобігти онкологічному захворюванню. Супрун зазначила, що всім жінкам старше 20 років необхідно своєчасно обстежити грудні залози. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

  • Всім жінкам потрібно перевіряти груди у свого сімейного лікаря. Оптимальний проміжок часу можна визначити після консультації з лікарем.
  • Жінкам старше 50 років, потрібно раз на 2 роки проходити мамографічні обстеження.
  • Дуже важливо дотримуватися здорового способу життя: відмовитися від куріння і надмірного вживання алкоголю, мати достатню фізичну активність і контролювати вагу тіла.

Варто пам'ятати, що вживання алкоголю, зайва вага і ожиріння, а також відсутність фізичної активності викликають близько 21% смертей від раку молочної залози.

За словами Супрун, в групі ризику також перебувають жінки, чиї мама або бабуся мали або мають діагноз "рак молочної залози", жінки з пізньою менопаузою та ранньої менструацією. Пацієнти з цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, а також вже перенесеним раком яєчників також мають шанс захворіти на рак.

"Ризик захворіти на рак молочної залози також зростає з віком. Він найбільш поширений серед жінок старше 50 років, які перебувають в менопаузі. 8 з 10 випадків хвороби діагностують у жінок старше 50. Поки остаточно невідомо, що саме викликає рак грудної залози, як і не можна стверджувати, що певний перелік дій допоможе убезпечити себе. Але точно можна стверджувати, що регулярні огляди у лікаря і здоровий спосіб життя дають більше шансів і своєчасну діагностику і ефективне лікування", - підкреслила Супрун.

Як врятуватися від раку: Супрун дала важливі поради

Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)

Стало відомо про ще одну хворобу Заворотнюк: спливли подробиці Нестерпний страх та розлучення заради квартири: стали відомі таємниці Заворотнюк
Новини України рак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся