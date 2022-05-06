У спасенной из Бородянки кошки появился Instagram: пушистик стала символом борьбы и отваги

В Бородянке с седьмого этажа разрушенного дома удалось спасти кошку. Многострадальному животному дали кличку Шафа, в честь уцелевшего кухонного шкафчика в этом населенном пункте.

Теперь у пушистого зверька появился свой аккаунт в соцсети Instagram.

Предистория кошки Шафы

Дом, ставший ловушкой для этой кошки, был разрушен оккупантами еще в начале марта. Бедное животное пыталось выжить на 7-м этаже около 2-х месяцев. Спасателям удалось освободить кошку, и ею стал заботиться ЗооПатруль. Это стало настоящим чудом.

Кошку спасли с 7 этажа разрушенного дома (фото: facebook.com/eugene.kibets)

Животное уже стало новой звездой соцсетей, еще одним символом нашей несгибаемости и силы в борьбе с российским врагом.

Сейчас кошка в полной безопасности и приходит в себя.

Но после многих сюжетов, снятых о ней, появилось много хейтеров и желающих выкрасть животное. Интересно, что хозяева пушистика так и не объявились.

Кошка Шафа сейчас в безопасности (фото: instagram.com/shafa_the_cat)