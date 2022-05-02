В Бородянке спасли кота, который оказался на 7 этаже разрушенного дома
В Бородянке на 7 этаже разрушенного российскими снарядами дома обнаружили кота, который прятался и явно не мог выбраться самостоятельно. Кота заметил один из местных активистов и разместил фото в социальных сетях. Менее чем за сутки кота удалось спасти.
Фото кота в разрушенном доме опубликовал активист Евгений Кибець.
"Нужна машина с "вышкой". Кот на 7 этаже несуществующего уже дома. Бородянка", - написал Кибець и разместил фотографию.
На пост активиста сразу же откликнулись неравнодушные люди, а также передали информацию в ЗооПатруль. Задача усложнялась тем, что необходимая машина есть только у пожарных, а у них сейчас и так много работы.
А использовать альпинистов было невозможно – нет доступа на крышу и от дома по факту осталась одна стена. Добраться до кота было практически невозможно.
Фото: facebook.com/eugene.kibets
В комментариях люди так обеспокоились судьбой кота, что даже предложили забросить ему корм с дрона – чтобы тот продержался до приезда спасателей. Неизвестно, сколько кот находился в этом доме, и как давно он был без пищи.
Коту предлагали доставить воду в кубиках льда, попытаться его спасти с помощью ведра, предлагались и другие безумные варианты.
Но выход все же был найден и в Бородянку приехал ЗооПатруль и пригнал машину с необходимой длины выдвижной лестницей. Обгоревшего и обессиленного кота смогли достать и спасти от гибели.
Фото: facebook.com/eugene.kibets
Вот этот пушистый герой на руках у своего спасителя:
Фото: facebook.com/eugene.kibets
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