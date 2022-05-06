ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram: пухнастик стала символом боротьби і відваги

Новость на русском →
П'ятниця 06 травня 2022 11:06
У врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram: пухнастик стала символом боротьби і відваги У кішки з Бородянки з'явився аккаунт в соцмережі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Бородянці з сьомого поверху зруйнованого будинку вдалося врятувати кішку. Багатостраждальній тварині дали кличку Шафа, на честь вцілілого кухонного шафки в цьому населеному пункті.

Тепер у пухнастого звірка з'явився свій аккаунт в соцмережі Instagram.

Передісторія кішки Шафы

Будинок, що став пасткою для цієї кішки, був зруйнований окупантами ще на початку березня. Бідна тварина намагалася вижити на 7-му поверсі близько 2-х місяців. Рятувальникам вдалося звільнити кішку, і нею став піклуватися ЗооПатруль. Це стало справжнім дивом.

У врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram: пухнастик стала символом боротьби і відваги

Кішку врятували з 7 поверху зруйнованого будинку (фото: facebook.com/eugene.kibets)

Тварина вже стала новою зіркою соцмереж, ще одним символом нашої непохитності і сили в боротьбі з російським ворогом.

Зараз кішка в цілковитій безпеці і приходить до тями.

Але після багатьох сюжетів, знятих про неї, з'явилося багато хейтерів і бажаючих викрасти тварину. Цікаво, що господарі пухнастика так і не з'явилися.

У врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram: пухнастик стала символом боротьби і відвагиУ врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram: пухнастик стала символом боротьби і відвагиУ врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram: пухнастик стала символом боротьби і відвагиКішка Шафа зараз в безпеці (фото :instagram.com/shafa_the_cat)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Макарівський Хатіко, який чекав господиню, знайшов нову сім'ю.

А також розповідали неймовірну історію собаки з Бучі, фото якої облетіло весь світ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бородянка
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)