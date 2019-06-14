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Как спасаться от жары летом: эксперты дали полезные советы


Эксперты рассказали украинцам, как пережить жару

Жара из Украины уйдет еще не скоро. Поэтому важно не забывать об элементарных правилах, как вести себя, когда на градуснике больше 30 °С. Корреспондент "Вікна-новини" на СТБ Эмма Антонюк вместе с экспертами поделилась советами в сюжете, что следует есть, пить и надевать в жару, чтобы наслаждаться летним периодом, а не страдать. 

Большинство людей спасаются от жары с помощью мороженого. Однако пользы и вреда от такого рецепта - 50 на 50. 

Как спасаться от жары летом (иллюстративное фото)

Диетолог и владелица клиники, где учат правильно питаться, - Людмила Гончарова - признается, что последний раз ела мороженое много лет назад, ведь сахар в жару - это издевательство над организмом. А вот вода, отмечает специалист, - лучший вариант в жаркое время. И чем больше ее пить, тем лучше. От газированных и сладких напитков следует отказаться.  

"В такую жару нужно пить очень много воды. Стараться, если нет избыточного веса, употреблять 40 мл на килограмм веса. Плюс еще литр, потому что летом у нас увеличивается потоотделение", - отмечает диетолог. 

Как спасаться от жары летом (иллюстративное фото)

Что можно, а чего нельзя делать летом: 

  • Из одежды лучше выбирать вещи из натуральных тканей и светлых цветов. 
  • Из вкусностей - радовать себя фруктами и ягодами, обязательно мытыми. 
  • Овощи и мясо лучше варить, запекать в рукаве, готовить в духовке или на гриле. А от копченостей, маринадов и консерваций следует отказаться. Каждый прием пищи может облегчить или усложнить ваше самочувствие во время жары. Поэтому прежде чем сетовать на погоду, вспомните, чем сегодня обедали.
  • Если плохо чувствуете себя в жару, с 10:00 до 16:00, стоит оставаться в прохладных помещениях. 
  • Загорайте утром или после обеда. 
  • Используйте минимум косметики, чтобы не ухудшить состояние кожи. 
  • Семейный врач Александр Подлесоцкий предупреждает: "Жирные крема и основы забивают поры. Косметические средства ухудшают теплоотдачу". 

Ранее синоптики и экстрасенсы рассказали, когда жара уйдет из Украины и людям станет легче жить.

Напомним, недавно журналисты выяснили, в каком общественном транспорте в Киеве жарче всего.

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