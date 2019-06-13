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Как в микроволновках: в каком общественном транспорте в Киеве жарче всего (видео)

STYLERЖизнь    13.06.2019 - 23:41
Как в микроволновках: в каком общественном транспорте в Киеве жарче всего (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Пассажиры общественного транспорта в столице ездят в сложных условиях из-за отсутствия кондиционеров

Жара в общественном транспорте в Киеве дает настоящий эффект сауны на колесах. Журналисты провели температурную инспекцию в трамвае, троллейбусе, маршрутках и метро и определили "победителя" аномальной жары, говорится в сюжете ТСН. 

В трамвае при входе столбик термометра сначала показал +41 градус, но затем поднялся еще на два градуса.

Отмечается, что люди жалуются на подобные условия, и хотели бы кондиционер в транспорте, но при этом признают - хорошо хоть, что эти трамваи до сих пор ездят.

 

Фото: скриншот

Сложнее всего - водителю.

"Поставили термометры. 53 градуса в кабине", - рассказала пани Наталья.

Единственный способ как-то спастись от жары - вода, а еще черешня. 

Пассажиры рассказывают, что от жары в маршрутке у людей случаются приступы. 

В салоне есть новый терминал для оплаты и перевод названий остановок на английский. А вот кондиционера нет.

В троллейбусе зафиксировали +43 градуса. В маршрутке столбики термометров показали +44 градуса. Самым прохладным общественным транспортом оказалось метро - только +30 градусов. 

 Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове случилось необычное ДТП - трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем. В аварии пострадала 41-летняя женщина вместе со своей 4-летней дочерью. 

Также мы писали о том, что в Киеве продолжают жаловаться на маршрутные такси, и украинцы возмущаются из-за ужасного качества транспорта, в котором приходится ездить людям. Однако при наличии неполадок в салоне маршрутки водители оказываются все изобретательнее

Напомним, 7 июня вечером в Киеве в метро пассажиры устроили кровавую поножовщину, вследствие которой пострадал человек. 

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