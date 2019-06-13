Когда спадет жара: синоптики назвали точные сроки

Синоптики рассказали, когда жара уйдет из Украины (фото: Drew Angerer/Getty Images)

Синоптики и экстрасенсы рассказали, когда жара уйдет из Украины и людям станет легче жить

Погода в Украине в ближайшее время может измениться и жара спадет. Это произойдет уже во второй половине июня, а если быть более точным - под конец месяца.

Синоптик Наталка Диденко говорит, что с 17 июня на севере и в западной части Украины возможно ослабление жары до 27-32 градусов. А вот жителям юга и центральных областей придется все еще терпеть 30-35-градусную жару.

Ближе к середине следующей недели кратковременные грозовые дожди накроют западные области, а 19-20 июня осадки распространятся на северную часть страны. Дожди принесут за собой снижение температуры воздуха на 10-12 градусов.

Киевлянам чуть-чуть повезет уже 18 июня - с этого дня в столице предполагается ослабление жары до +27...+29 градусов. Кроме того, в Киеве и области местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Последняя неделя июня ознаменуется в Киеве, по данным украинских метеорологов, снижением температуры до 22 градусов. Также прогнозируются осадки в виде дождей.

В начале июля температура снова подскочит, но в среднем не будет превышать 30 градусов, а будет удерживаться в районе 25 °С

Погода в Киеве до конца июня

Интересно, что в Укргидрометцентре перед наступлением лета прогнозировали, что средняя месячная температура в июне будет 18-22 градусов.

Погода в Киеве в начале июля

Прогноз народных синоптиков на июнь

Народные синоптики Леонид Горбань и Владимир Деркач также говорят, что во второй половине июня Украину накроют дожди. Осадки будут кратковременными, но все же принесут с собой некоторое похолодание.

По словам Горбаня, на севере и юге страны снижение температуры произойдет уже с 17 июня - температура спадет до 26-28 градусов. А с 26-го числа месяца температура упадет еще на два градуса.

Коллега Горбаня говорит, что более-менее значительным похолоданием ознаменуется начало июля - первые десять дней месяца. В целом июль будет сухим и теплым, но жары +40 ждать не стоит.

Погода в Украине (фото: Quinn Rooney/Getty Images)

Прогноз от экстрасенса

О том, когда спадет жара в Украине, высказались даже экстрасенсы. Впрочем, их предсказания почти совпадают с прогнозами синоптиков. Так, по словам мольфара Михаила Тодорива, жара скоро немного ослабнет, но потом снова ударит по украинцам.

"Солнце и вода (осадки) натворят беды еще нашим людям", - говорит Тодорив.

Правда, по его словам, народ сможет справиться с последствиями непогоды.

Напоследок хотелось бы процитировать Наталку Диденко, которая сказала очень правильную речь: "Жара вместе с летом так быстро проходит. Давайте не жаловаться, а наслаждаться".

Напомним, что в киевском метрополитене дали пассажирам рекомендации из-за жары.