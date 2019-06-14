Як рятуватися від спеки влітку: експерти дали корисні поради

Спека з України піде ще не скоро. Тому важливо не забувати про елементарні правила, як вести себе, коли на градуснику більше 30 °С. Кореспондент програми "Вікна-новини" на СТБ Емма Антонюк разом з експертами поділилася порадами в сюжеті, що слід їсти, пити і одягати в спеку, щоб насолоджуватися літнім періодом, а не страждати.

Більшість людей рятуються від спеки за допомогою морозива. Проте користі і шкоди від такого рецепта - 50 на 50.

Як рятуватися від спеки влітку (ілюстративне фото)

Дієтолог і власниця клініки, де вчать правильно харчуватися, - Людмила Гончарова - зізнається, що останній раз їла морозиво багато років тому, адже цукор в спеку - це знущання над організмом. А ось вода, зазначає фахівець, - найкращий варіант в жаркий час. І чим більше її пити, тим краще. Від газованих та солодких напоїв слід відмовитися.

"В таку спеку треба пити дуже багато води. Намагатися, якщо немає надмірної ваги, вживати 40 мл на кілограм ваги. Плюс ще літр, тому що влітку у нас збільшується потовиділення", - зазначає дієтолог.

Як рятуватися від спеки влітку (ілюстративне фото)

Що можна, а чого не можна робити влітку:

З одягу краще вибирати речі з натуральних тканин і світлих кольорів.

Зі смаколиків - тішити себе фруктами і ягодами, обов'язково митими.

Овочі і м'ясо краще варити, запікати в рукаві, готувати в духовці або на грилі. А від копченостей, маринадів і консервації слід відмовитися. Кожен прийом їжі може полегшити чи ускладнити ваше самопочуття під час спеки. Тому перш ніж нарікати на погоду, згадайте, чим сьогодні обідали.

Якщо погано почуваєте себе в спеку, з 10:00 до 16:00, варто залишатися у прохолодних приміщеннях.

Загоряйте вранці або після обіду.

Використовуйте мінімум косметики, щоб не погіршити стан шкіри.

Сімейний лікар Олександр Подлесоцкий попереджає: "Жирні креми та основи забивають пори. Косметичні засоби погіршують тепловіддачу".

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