Спас рюкзак: ребенок чудом выжил после жуткого ДТП в Харькове (видео)

После столкновения с автомобилем школьник отлетел на несколько метров
В Харькове произошло жуткое ДТП с маленьким ребенком. Школьник пытался перебежать дорогу в неположенном месте, но угодил под колеса авто. Пользователь сети Facebook Владимир Пилипчук опубликовал видео аварии.
Инцидент произошел в районе Холодной горы. Виктор Пилипчук пишет, что школьника спас от верной гибели или тяжелых травм рюкзак, который был у него за спиной.
На видео можно заметить, что мальчик пытается перебежать в неположенном месте дорогу с оживленным движением. Он пересекает первую полосу, но на второй полосе его сбивает авто.
Мальчик после столкновения подлетел вверх - его отбросило на несколько метров. Школьник упал на спину и проехался по асфальту.
После произошедшего мальчик вскочил на ноги и побежал на тротуар. Сбивший его водитель тут же подбежал к нему. Кроме того, остановилось несколько авто. К ребенку подбежали женщины, стали осматривать его и вызывать скорую.
ДТП в Харькове - ребенок выжил после удара авто (видео: facebook.com/vladimir.pilipchuk)
Пользователи сети шокированы произошедшим, они оставляют множество комментариев.
ДТП в Харькове - ребенок выжил после удара авто (скрин: facebook.com/vladimir.pilipchuk)
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