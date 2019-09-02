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Огромная потеря: в автокатастрофе разбился легендарный украинский музыкант

STYLERЖизнь    02.09.2019 - 23:27
Огромная потеря: в автокатастрофе разбился легендарный украинский музыкант
Погиб известный украинский музыкант (фото: torange.biz)

Он был удостоен гран-при фестиваля "Червона Рута"

В понедельник, 2 сентября, в Кременце Тернопольской области, погиб обладатель гран-при фестиваля "Червона Рута", легендарный украинский бард, кобзарь и бандурист Василий Жданкин. Об этом сообщил журналист Михаил Маслий на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что Василий Жданкин в последние годы увлекся ездой на скутере и передвигался в основном на этом виде транспорта. Около 20:00, 2 сентября, Жданкин возвращался домой и его сбил автомобиль, буквально в нескольких метрах от дома.

Огромная потеря: в автокатастрофе разбился легендарный украинский музыкант

Василий Жданкин (фото: facebook.com/mykhajlo.masliy)

Василий Жданкин родился 23 мая 1958 года в Краснодарском крае. В раннем детстве переехал с родителями в село Белокриниця, Кременецкого района Тернопольской области. Окончил среднюю школу в Кривом Роге, а после – Украинскую сельскохозяйственную академию в Киеве, Львовскую консерваторию и Ровенский институт культуры. Петь начал в Волынском народном хоре, а потом в Почаевской Лавре и Тернопольской областной филармонии.

Огромная потеря: в автокатастрофе разбился легендарный украинский музыкант

Василий Жданкин (фото: facebook.com/mykhajlo.masliy)

В 1987 году создал квартет "Птах", в 1988-1990 году – работал в театре-студии "Не журись!" во Львове. В 1989 году впервые исполнил публично "Ще не вмерла Украина" на заключительном концерте фестиваля "Червона Рута".

С 1990 года начал выступать с концертами в качестве кобзаря. В последние годы жил в городе Кременец Тернопольской области и пел в церковном хоре Почаевской лавры. Снялся в нескольких украинских фильмах, гастролировал во многих странах мира.

У него осталась жена и трое детей – сын Иван и дочери Кристина и Анастасия.

Огромная потеря: в автокатастрофе разбился легендарный украинский музыкантОгромная потеря: в автокатастрофе разбился легендарный украинский музыкант

Скриншот поста (facebook.com/mykhajlo.masliy)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что скончался известный украинский спортивный журналист.

А также мы рассказывали о том, что умер прославленный украинский артист.

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