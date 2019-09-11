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Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне: полиция раскрыла подробности

STYLERЖизнь    11.09.2019 - 09:56
Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне: полиция раскрыла подробности
Полиция Лондона раскрыла детали про ДТП с Гонтаревой (Фото: коллаж РБК-Украина)

Гонтарева в больнице перенесла две операции. Полиция Лондона раскрыла детали про аварию

ДТП с экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой в Лондоне произошло в результате несчастного случая. Такие выводы озвучили британские полицейские после изучения деталей инцидента. Об этом передает theБабель.

Виновник аварии Монир Малик 26 августа не сбежал с места происшествия сразу после совершения наезда на Гонтареву. Мужчину допросили.

Правоохранители расценивают дорожно-транспортное происшествие как несчастный случай. Отмечается, что они также не увидели в инциденте никаких подозрительных обстоятельств.

Также сообщается, что Малика не стали задерживать.

Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне: полиция раскрыла подробности

Полиция Лондона считает наезд автомобиля на Гонтареву несчастным случаем (Скрин: thebabel.net)

Гонтарева после ДТП с травмой ноги была госпитализирована и находится в одном из лучших ортопедических госпиталей Лондона. Ей провели две операции.

Бывшая руководительница НБУ считает, что наезд на нее в британской столице не был случайностью.

Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне: полиция раскрыла подробности

Валерия Гонтарева в больнице в Лондоне после ДТП (Фото: biz.nv.ua)

Кроме того, Гонтарева связывает произошедшее с ней и инцидент в Киеве, где ночью 4 сентября неизвестные подожгли автомобиль семьи ее старшего сына Антона. Тогда полностью сгорел фастбэк класса Гран Туризмо Audi А7, который был зарегистрирован на невестку Гонтаревой Валерию Толмашевскую (после замужества - Валерию Гонтареву).

Экс-глава Нацбанка призвала правоохранителей тчательно расследовать произошедшее.

Добавим, что по словам Гонтаревой, в момент аварии с ней в Лондоне кругом было много свидетелей, повсюду установлены камеры наблюдения, запись с которых изучали полицейские. Она добавила, что все случилось буквально за одно мгновение - авто переехало ей правую стопу, после чего она упала на дорогу.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева разрешил ГБР применить в отношении бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой силовой привод на допрос. Решение было принято еще 27 августа. В документах говорится, что Гонтарева является фигурантом дела о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

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