Под Львовом поезд едва не раздавил школьный автобус с детьми: появилось видео

Водитель автобуса нарушил правила железнодорожного переезда и едва не угодил под "товарняк"
Школьный автобус по вине нервного водителя едва не попал под мчащийся товарный поезд на железнодорожном перезде во Львовской области. Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе Киев Оперативный.
Нетерпеливый водитель желтого Isuzu сигналил остановившимся около перезда автомобилям, затем попытался их объехать и приблизился вплотную к путям.
И только после сигналов водителей, а затем и самого поезда, который приближался на большой скорости, автобус остановился. И как только поезд проехал, водитель автобуса битком набитого детьми продолжил движение на красный свет.
Кроме того, стало известно, что в автобусе находились особенные детки. Их перевозили из Львова и пригорода в учебно-реабилитационный центр Святого Николая, находящийся в Брюховичах.
Опубликованы также госномера автобуса - BC0894HB.
Шкільний автобус ледь не потрапив у трагедію на переїзді Весь набитий дітьми, сигналив безперестанку машині, яка зупинилася на червоне світло. Після цього почав обганяти, не побачивши ПОЇЗД, тільки після сигналів автомобілістів та самого поїзда, в останній момент зупинився. Після проїзду поїзда продовжив рух на червоне. Як виявилося, це ще й «спецшколярик», який довозить «особливих діток» зі Львова та приміських територій на навчання в НРЦ Святого Миколая, що в Брюховичах. Держ. реєстр. номер ТЗ #BC0894HBОпубліковано Оперативний Вівторок, 10 вересня 2019 р.
Поезд едва не раздавил школьный автобус под Львовом (видео: facebook.com/KyivOperativ/)
Пользователи сети, просмотревшие видео, шокированы небрежностью водителя, который едва не спровоцировал страшное ДТП. Они оставляют сотни комментариев.
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Напомним, недавно в Запорожской области в смертельном ДТП погибло четыре человека, пострадало еще столько же. Среди них - граждане Турции.
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