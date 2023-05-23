Спадкова схильність до повноти: міф чи правда? Фітнес-тренер дав точну відповідь

Чи передається схильність до ожиріння спадково

За статистикою, кожен 8 мешканець планети Земля має зайву вагу. Ця проблема почала набувати стрімкого розповсюдження з 1980 року. За цей час у світі змінилося два покоління, яких замало для того, щоб гени встигли мутувати.

Однак, за словами експерта, нам потрібно повернутися на сотні років назад. Він розповідає, що сьогодні багато європейців проживають на тихоокеанських островах і значно відрізняються від тамтешніх корінних мешканців насамперед вагою.

Дослідження показують, що національності відрізняються схильністю до повноти (фото: Freepik)

"Вони їдять схожу їжу, мають подібну рухову активність, але імовірність набути ожиріння в них в 11 разів нижча. Що це як не генетика? Так, це безумовно генетика. І для того, щоб зрозуміти чому корінне населення тихоокеанських островів порівняно з європейцями таке схильне до повноти, нам треба перенестись на десятки тисяч років назад, в минуле", - пише фахівець.

Коли європейці почали досліджувати інші континенти, їм потрібно було долати сотні кілометрів на човнах, і часто в цих подорожах виживали найсильніші та найвитриваліші.

"Перші люди, які зуміли добратися до островів мали мати хороший апетит, щоб ще до морської подорожі набути достатні жирові запаси з бідної на калорії та прісної їжі мисливця-збирача. Вони мали мати адаптивний "економний" метаболізм, щоб під час довгих голодних днів на човні тіло вміло знижувати енерговтрати", - пояснює Мандзяк.

Сьогодні масовий набір ваги спричинений доступністю до калорійної їжі та відсутністю достатньої активності (фото: Freepik)

Цей інстинкт залишився й у сучасних людей. Однак сьогодні доступ до смачної та калорійної їжі набагато відкритіший, а рухаємося ми менше, ніж наші предки. Саме ці фактори й спричиняють набір ваги.

Проте, наголошує спеціаліст, на появу зайвих кілограмів впливає купа інших супутніх факторів у комбінації із середовищем, де живе конкретна особа. Тому немає такого гена, який визначав би будову тіла людини.

"Генетика - це не вирок, це лише схильності. Гени завжди взаємодіють з середовищем. Яку б генетичну спадщину ми не носили в собі, ми завжди можемо слідкувати за тим, що їмо та ворушити трохи тілом. А точніше, ставити себе в умови, які будуть зумовлювати бажану нами поведінку", - підсумовує Мандзяк.