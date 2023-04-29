Топ-10 помилок під час сніданку, через які ви набираєте зайву вагу

Сніданок є дуже важливим прийомом їжі, адже він "задає тон" на весь день. Саме помилки під час ранкового харчування стають причиною набору зайвих кілограмів.

Про 10 найпоширеніших помилок під час сніданку пише ресурс Eat This, Not That .

Пропускати сніданок

"Є одна звичка, яка може призвести до швидкого набору ваги, - це пропуск сніданку або споживання незбалансованого сніданку з високим вмістом клітковини та помірним вмістом білків і вуглеводів", - каже лікар Стеф Мегілл.

Вона зазначає, що клітковина та білок допомагають відчути ситість, тож менш ймовірно, що ви потягнетеся до перекусів через годину після їжі.

Споживати забагато калорій із кави

Варто замислитись над тим, чи ваша кава - простий напій чи піниста калорійна бомба?

"Вживання складних кавових напоїв або вершків та інших добавок до кави може сприяти збільшенню ваги, оскільки калорії не враховуються, і це може призвести до їхнього надлишку", - каже експерт Ніколь Свінгл.

Тому зробіть вишукану каву випадковим частуванням, а не щоденним задоволенням.

Снідати на ходу в машині

Снідати у машині - дуже погана ідея. Так ви відволікаєтесь від водіння, щоб зосередитися на їжі, а це призводить до бездумного споживання їжі, а ще може створити аварійні ситуації.

Дослідження показують, що раціональне харчування може бути ефективним засобом схуднення. Тому їжте повноцінно.

Їсти забагато після тренування

Не варто після ранкового заняття спортом чи пробіжки з'їдати надто калорійний сніданок і цим нівелювати свої зусилля.

Замість того, щоб надмірно компенсувати калорії після інтенсивного тренування, спробуйте з’їсти сніданок заздалегідь, а потім перекусити менше після тренування.

Пити фруктові соки

Якими би багатими на поживні речовини не були деякі фруктові соки, споживання калорій не призводить до насичення.

Крім того, більшість фруктових соків містять багато цукру, що підвищує рівень цукру в крові. Зберігайте помірні порції соку під час сніданку, щоб отримати користь від вітамінів і мінералів, зберігаючи калорії до мінімуму.

Знежирений сніданок

Мода на низький вміст жиру в продуктах, ймовірно, принесла більше шкоди, ніж користі для втрати ваги.

Намагаючись схуднути, ви можете повністю відмовитися від жиру за сніданком. Але жир - це ситний макроелемент, який виконує всілякі важливі функції в організмі. Вранці налягайте на корисні жири з таких продуктів, як копчений лосось, яйця та йогурт.

Занадто рано снідати

На жаль для тих, хто рано встає, сніданок відразу після пробудження може призвести до збільшення ваги.

Якщо ви зголодніли до середини ранку, ви можете ненавмисно додати до свого раціону четвертий прийом їжі. Подумайте про те, щоб сніданок був трохи пізнішим, щоб запобігти прийому зайвих калорій до обіду.

Користуватись ґаджетами за сніданком

Це надто поширена звичка - під час споживання їжі переглядати стрічку соціальних мереж або читати електронні листи.

На жаль, перегляд улюбленого новинного сайту за сніданком є рецептом бездумного споживання.

"Перегляд телевізора може змусити вас переїдати, не звертаючи особливої уваги на порції, що в довгостроковій перспективі може спричинити збільшення ваги", - каже експерт Мушумі Мукерджі.

Замало пити води

Вживання достатньої кількості води може знизити апетит і прискорити метаболізм, тому якщо ви пропускаєте склянку вранці.

Під час сніданку зробіть воду своїм "другом для схуднення", наповніть пляшку й носіть її з собою протягом ранку, періодично попиваючи.

Їсти тільки протеїнові батончики

"Протеїнові батончики створені як легкі закуски, а не повноцінні страви", - каже спортивний дієтолог Ешлі Харпст.

"Більшість протеїнових батончиків не насичують, і люди, які регулярно їдять їх замість повноцінної їжі, часто споживають надмірну кількість закусок протягом дня", - додає експерт.