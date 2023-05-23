Наследственная предрасположенность к полноте: миф или правда? Фитнес-тренер дал точный ответ

Передается ли склонность к ожирению по наследству

По статистике, у каждого 8 жителя планеты Земля есть лишний вес. Эта проблема начала приобретать стремительное распространение с 1980 года. За это время в мире сменилось два поколения, которых мало для того, чтобы гены успели мутировать.

Однако, по словам эксперта, нам следует вернуться на сотни лет назад. Он рассказывает, что сегодня многие европейцы проживают на тихоокеанских островах и значительно отличаются от тамошних коренных жителей, прежде всего, весом.

Исследования показывают, что национальности отличаются склонностью к полноте (фото: Freepik)

"Они едят похожую пищу, имеют подобную двигательную активность, но вероятность обрести ожирение у них в 11 раз ниже. Что это как не генетика? Да, это безусловно генетика. И для того, чтобы понять почему коренное население тихоокеанских островов по сравнению с европейцами такое склонно до полноты, нам нужно перенестись на десятки тысяч лет назад, в прошлое", - пишет специалист.

Когда европейцы начали исследовать другие континенты, им нужно было преодолевать сотни километров на лодках, и часто в этих путешествиях выживали самые сильные и выносливые.

"Первые люди, сумевшие добраться до островов должны иметь хороший аппетит, чтобы еще до морского путешествия приобрести достаточные жировые запасы из бедной на калории и пресной пищи охотника-собирателя. Они должны иметь адаптивный "экономный" метаболизм, чтобы во время долгих голодных дней на лодке тело умело снижать энергопотери", - объясняет Мандзяк.

Сегодня массовый набор веса вызван доступностью калорийной пищи и отсутствием достаточной активности (фото: Freepik)

Этот инстинкт остался и для современных людей. Однако сегодня доступ к вкусной и калорийной пище гораздо более открыт, а двигаемся мы меньше, чем наши предки. Именно эти факторы и влекут за собой набор веса.

Однако, отмечает специалист, на появление лишних килограммов влияет куча других сопутствующих факторов в комбинации со средой, где живет конкретное лицо. Поэтому нет такого гена, который определял бы телосложение человека.

"Генетика - это не приговор, это лишь склонности. Гены всегда взаимодействуют со средой. Какое бы генетическое наследие мы ни носили в себе, мы всегда можем следить за тем, что едим и шевелить немного телом. А точнее, ставить себя в условия, которые будут обуславливать желаемое поведение", - заключает Мандзяк.