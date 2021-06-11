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Создали самый бюджетный электропикап в мире: цена просто удивляет (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Китае компания Jiangsu Ruipaiying продает бюджетные электрические пикапы Changli CLZKC-009. Цена электрокара - 2 тыс. дол.

Об этом сообщает Electrek.

Характеристика авто

Длина миниатюры - 3,5 метра. Однако, автомобили имеют задний привод, и могут принять на борт до 400 кг.

В автомобиль установили электрослеклоподъемник, электрический обогреватель, откидной люк, камеру заднего вида и багажник на крыше.

Кроме того, дополнительно можно заказать кондиционер и маленький бензиновый генератор.

Максимальная скорость автомобиля составляет 45 км/ч. Батарея емкостью 4,8 кВт-ч позволяет проезжать от 70 до 130 км.

Фото: китайцы создали бюджетный электропикап (electrek.co)

Ранее мы сообщали, что на дорогах Киева засветился редкий суперкар стоимостью более 5 миллионов.

Также в столице показали электромобили украинского производства.

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