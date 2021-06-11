Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)

У Китаї компанія Jiangsu Ruipaiying продає бюджетні електричні пікапи Changli CLZKC-009. Ціна електрокара - $2 тис. дол.
Про це повідомляє Electrek.
Довжина мініатюри - 3,5 метра. Однак, автомобілі мають задній привід, і можуть прийняти на борт до 400 кг.
В автомобіль встановили електросклопідіймач, електричний обігрівач, відкидний люк, камеру заднього виду та багажник на даху.
Окрім того, додатково можна замовити кондиціонер і маленький бензиновий генератор.
Максимальна швидкість автомобілю становить 45 км/год. Батарея місткістю 4,8 кВт-год дозволяє проїжджати від 70 до 130 км.
Фото: китайці створили бюджетний електропікап (electrek.co)
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