Эти советы помогут выбрать розы, которые долго простоят в вазе

Роза - самый любимый цветок почти всех женщин. В частности, покупая цветы, всегда хочется, чтобы розы не осыпались на следующий день и радовали как можно дольше. Поэтому важно еще в магазине выбрать правильные розы.

Как выбрать розы, которые простоят долго в вазе - читайте ниже .

На что обратить внимание в магазине

Обычно, владельцы цветочных лавок, чтобы не работать себе в убыток, прибегают ко всевозможным хитростям, чтобы создать иллюзию свежих букетов.

Важно при покупке роз обратить внимание на основу бутона в месте крепления стебля. У тех цветов, которые были срезаны недавно, этот участок будет твердым и упругим.

Также лучше приобрести бутоны, которые распустились наполовину, но они должны быть плотными и свежими.

Отметим, что слишком твердые и закрытые бутоны покупать также не стоит, ведь они могут завянуть, так и не распустившись.

Кроме того, нужно осмотреть лепестки цветка и не покупать тех, на которых есть рыжие точки или пятна. Это указывает на повреждение или признаки подсыхания по краям.

Чтобы прикрыть это, флористы стараются нанести на розы блестки и декор. К тому же от чрезмерно украшенных букетов тоже лучше отказаться.

Цветы должны быть свежими с оттенком зелени вверху лепестков, а бутон не должен быть слишком тонким.

Как сохранить розы свежими

Когда человек получает в подарок замечательный букет, то хочет сохранить розы как можно дольше свежими, для этого нужно: