Эта ошибка приводит к тому, что петуния прекращает цвести

Самым любимым растением владельцев приусадебных и дачных участков является петуния. Однако это требовательное растение и не у всех получается вырастить пышную цветущую шапку.

Часто в начале петуния очень хорошо цветет, а потом что-то случается и растение останавливает пышное цветение.

Обычно ошибка заключается в том, что не удаляются отцветшие бутоны. Под ними находятся семенные коробочки. Если на участке много насекомых, то цветы успешно опыляются и после цветения начинается вызревание семян.

Для того, чтобы чтобы петунии часто цвели, стоит обрывать отцветшие бутоны. Также на долго это нельзя откладывать, потому что в ряде садово-огородных дел об этом можно легко забыть.

Отметим, что со всей силы не следует рвать, это делается легким движением руки.

Как правильно выращивать петунию (freepik)

Как правильно ухаживать за петуниями

Петунии начинают цвести уже в мае, а отцветают едва ли не последними.

В частности, необходимо сформировать и обработать бутоны и цветы. Лишь после этого петунии можно высаживать на клумбы или в вазоны.

Также почву нужно составлять определенным образом: торф, песок, дерновая земля, компост. Можно добавить комплексное минеральное удобрение в гранулах, которое обеспечит равномерное питание растениям. С каждым поливом гранулы постепенно растворятся и насыщают растение питательными веществами.

К тому же цветы можно подкормить фосфором или калием. Именно эти элементы отвечают за пышность и яркость.