Ці поради допоможуть вибрати троянди, які довго простоять у вазі
Троянда - найулюбленіша квітка майже усіх жінок. Зокрема, купуючи квіти, завжди хочеться, щоб троянди не обсипалися на наступний день та радували якомога довше. Тому важливо ще у магазині вибрати правильні троянди.
Як вибрати троянди, які простоять довго у вазі - читайте нижче.
На що звернути увагу в магазині
Зазвичай, власники квіткових крамниць, щоб не працювати собі у збиток, вдаються до всіляких хитрощів, щоб створити ілюзію свіжих букетів.
Важливо при покупці троянд звернути увагу на основу бутона в місці кріплення стебла. У тих квітів, які були зрізані нещодавно, ця ділянка буде твердою та пружною.
Також краще придбати бутони, які розпустилися наполовину, але вони повинні бути щільними і свіжими.
Зазначимо, що надто тверді та закриті бутони купувати також не варто, адже вони можуть зів’янути так і не розпустившись.
Окрім того, потрібно оглянути пелюстки квітки та не купувати тих, на яких є руді крапки чи плями. Це вказує на пошкодження чи ознаки підсихання по краях.
Щоб прикрити це, флористи намагаються нанести на троянди блискітки та декор. До того ж від надмірно прикрашених букетів теж краще відмовитись.
Квіти повинні бути свіжими з відтінком зелені вверху пелюстків, а бутон не повинен бути надто тонким.
Як зберегти троянди свіжими
Коли людина отримує в подарунок чудовий букет, то хоче зберегти троянди якомога довше свіжими, для цього потрібно:
- Рослини не повинні довго перебувати без води: не більше двох годин;
- Ваза повинна бути просторою для букета. Коли води багато, то процес гниття буде проходити повільніше;
- Дві третини довжини стебел повинні бути опущені під воду, тому необхідно підібрати вазу по висоті;
- Обов’язково потрібно зняти упаковку, якою б гарною вона не була;
- Потрібно обірвати листочки внизу стебла, щоб вони не занурювалися в рідину;
- У квітковому магазині можна підібрати спеціальні засоби для підживлення та збереження свіжості квітів;
- Воду міняти потрібно щодня, кожного разу заново зрізуючи і промиваючи стебла.
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