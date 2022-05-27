Эти простые советы помогут вам уберечь деньги во время инфляции

Ослабление гривны в Украине влечет за собой инфляцию - процесс, из-за которого с одной и той же суммой с каждым днем мы можем позволить все меньше товаров.

Как каждому из нас минимизировать риски и сохранить как можно больше денег - читайте в материале Styler далее.

Простые способы экономить каждый день

Кроме общепринятых положений по сохранению средств в иностранной валюте или ценных металлах, хотелось бы привести более универсальные способы, которые бы смогли помочь украинцам во время войны здесь и сейчас.

В первую очередь сохранить средства вам поможет банальная экономия на продуктах, которые вы покупаете каждый день.

Сделайте упор на местном производителе. Или на бабушке из соседнего села, ведь она для производства своей продукции не тратит средства на оплату зарплаты работникам, топливо на доставку и все такое. Скупайтесь также на фермерских рынках.

Также нужно обратить внимание на психологию покупателя, в соответствии с которой, люди тратят большую часть своих средств на то, что им не нужно. Ходите в магазин с конкретным списком покупок и постарайтесь не посещать магазины на голодный желудок - эти простые действия также помогут вам сохранить деньги.

Следующим действенным шагом будет отказ от вредных привычек, таких как курение, употребление алкогольных напитков, кофе и любых других товаров, на которые вы тратите деньги по привычке, а не по необходимости.

Деньги должны работать и приумножаться

Если рассмотреть более существенную борьбу с инфляцией, не прибегая к классическим способам хранения средств, следует обратить внимание на старый, как наша Земля, способ.

Обратите внимание на большое количество объявлений, в которых срочно продают технику и другие полезные вещи в разы дешевле, чем до войны.

Учитывая быстрый рост цены иностранной валюты, вы сможете продать эти товары на иностранных ресурсах размещения объявлений да еще и заработать.

Не поддавайтесь паническим настроениям и боритесь с современными вызовами каждый день, как это делают наши защитники на передовой. И помните: деньги, которые вы не потратили, вы - заработали.

Прогноз курса доллара на ближайшие недели

Отметим, что по словам главы Совета независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой во время эфира национального телемарафона, валютный курс стабилизируется в ближайшие 10 дней и будет на уровне 34-36 гривен за доллар.