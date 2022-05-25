Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту

НБУ отреагировал на резкий скачек наличного курса доллара, вызванный "карточным туризмом". Банкам позволили вернуться в рынок с реальным курсом покупки и продажи. К чему это приведет – в материале РБК-Украина.

В Украине де-факто сформировалось сразу несколько валютных курсов. Первый – официальный, установленный НБУ с самого начала войны. По этому курсу – 29,25 гривен/доллар+1% – импортеры, чьи товары попали в список критичных для экономики, могут покупать валюту. В этих рамках должны работать и экспортеры, заводя в страну валютную выручку.

Второй – банковский курс для продажи наличной валюты и списания со счетов при расчетах гривневыми картами заграницей или снятия с них средств в валюте. До недавнего времени он не мог превышать официальный курс на 10% – то есть не более 32,18 гривен/доллар.

Третий курс – "серый", по которому реально можно купить и продать валюту в обменных пунктах и на "черном" рынке. За последние недели этот курс разогнался в пределах 37-38 гривен/доллар, а иногда и выше. Именно в этом сегменте имели место валютные спекуляции, возникшие из-за перекосов на рынке.

За довольно короткое время на валютном рынке появился "карточный туризм". Пользуясь разницей курсов, ловкие граждане выезжали за пределы Украины, обналичивали с карт валюту (по курсу 32,18 гривен/доллар), а по возвращению в страну меняли евро/злотые/и т.д. на гривну по реальному –"серому" курсу.

Казалось бы, "мелочи". Но, по данным Нацбанка, ежедневно с гривневых карт заграницей стали снимать в эквиваленте до 100 млн долларов, создавая значительное давление на резервы Украины, пояснял директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.

"Люди переходили границу, снимали там валюту со своих счетов, возвращались в Украину и обменивали ее по курсу 35−36 гривен/доллар. Такая ситуация во время войны совершенно неприемлема, когда существует серый валютный рынок с котировками на 30% выше официального курса", – подтвердила глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

Банкам указали курс

Пытаясь вернуть рынок в легальное русло, Нацбанк с 21 мая отменил для банков ограничения на курс продажи наличной валюты и списания ее со счетов при расчетах гривневыми картами заграницей. Тем самым регулятор вернул банки "в рынок", дав им возможность конкурировать с "обменками". Параллельно НБУ ограничил сумму снятия наличных заграницей со 100 тысяч до 50 тысяч гривен в месяц.

Операции по снятию валюты за рубежом действительно оказывали существенное давление на платежный баланс, считает аналитик "Альфа-Банк Украина" Алексей Блинов.

"Разница в курсах с "серым" наличным рынком в Украине создавала широкое поле для злоупотреблений, в частности так называемого "карточного туризима", где мгновенная маржа достигала 20%. Не очень нормальной была ситуация, когда отклонение курса продажи серого рынка от курса НБУ достигала 30%, а банковский максимум отклонения не превышал 10%", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Когда есть искусственное ограничение курса, всегда есть и возможность для злоупотреблений, убежден экс-министр финансов Игорь Уманский, который выступает против регулирования валютного курса.

"Нужно понимать, что в итоге за все придется платить среднестатистическому налогоплательщику. Смысл ограничивать курс, если "живой" курс 38 или, к примеру, 39? Разницу все равно кто-то заплатит. И тут источник один – это государство", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Смягчение ограничений с 21 мая стало реакцией НБУ именно эти дисбалансы рынков. "Это (снятие ограничений – ред.) постепенно выровняет курсы банков и "серого рынка" по наличным операциям, имея существенный потенциал сбить ажиотажный курс последних", - убежден Блинов.

Коробкова тоже считает, что вскоре валютный рынок сбалансируется и курс войдет в рамки 34−36 гривен/доллар. "Для того, чтобы ситуация после подобных регуляторных решений выровнялась, понадобится две-три недели. Нормализацию курса будем наблюдать в ближайшие 10 дней, когда "белый" и "серый" рынок выровняются и станут почти одинаковыми", — считает глава совета НАБУ.

У большинства банков курсы расчетов по платежным картам намного привлекательнее наличных курсов, поэтому использование гривневых карт за рубежом остается и выгодным, и удобным по сравнению с наличной инвалютой, ограниченной лимитом на снятие, считает Блинов.

"Учитывая хорошо развитую сеть POS-терминалов в европейской торговле, лимит на снятие наличной инвалюты не создаст значительных неудобств для украинских беженцев. Проблемой может быть взимание некоторыми банками дополнительных комиссий, что возможно требует внимания регулятора", - заявил Блинов.

Риски инфляции и ожидания коррекции курса

Пока, вопреки некоторым ожиданиям, банки после снятия ограничений не сильно "задрали" курс. Финансовый аналитик Виталий Шапран на второй день новых правил заметил даже снижение курса. "Из 20 банков, которые я мониторю, 9 снизили курс продажи доллара, только 2 решились продавать по 38, причем маржу заложили целых 2 гривны. Консенсус продажи на наличном рынке где-то 36,6 и продолжает снижаться", - написал он в Facebook.

Карточный курс продажи повысили 9 банков из 35, попавшими под мониторинг эксперта. Но рост, по его словам, был несущественным – пара десятков копеек. "Продавал валюту по 38 только один банк и 2 банка – по 36. Консенсус по карточному курсу продаж 32,5 гривен/доллар", – отметил Шапран.

Нацбанк обещает продолжить смягчение условий на валютном рынке, но когда и каким образом – не сообщает. По мнению Уманского, сейчас Нацбанк и Минфин должны найти баланс в действиях для недопущения паники, выходя на рынки заимствований и на валютный рынок согласованно.

"Нужно синхронизировать действия (НБУ и Минфина – ред.) и останавливать панику. Если надо – заливать наличку на рынок" – отметил экс-министр финансов.

Он считает, что ограничения будут смягчаться и в скором времени можно будет отменить и фиксированный курс. "Чем быстрее они их отменят, (ограничения – ред.) тем меньше будет нагрузка на бюджет, тем меньше будет потерь. С учетом того, что экономика не работает, денег в бюджете нет, но есть куда их тратить, надо отменять фиксированный курс. И думаю, в скором времени это будет сделано", - сказал Уманский.

При этом, по мнению экс-министра, резких скачков курса из-за ажиотажного спроса на валюту ожидать не стоит, поскольку у населения нет лишних средств для вложения в наличный доллар или евро.

Но и притока валюты в страну пока недостаточно, чтобы рассчитывать на стабилизацию курса в пределах, которые не позволят раскачать инфляцию. Экспортные поставки из Украины почти остановлены из-за заблокированных портов, а поступления кредитов и грантов от западных партнеров пока еще оставляют желать лучшего.

Поэтому вряд ли стоит ожидать, что НБУ вернется к политике гибкого курса, по крайней мере до тех пор, пока не начнется регулярное поступление валюты. Пока же резервы сокращаются. В апреле НБУ продал 2 млрд долларов, что сократило золотовалютные запасы до 26,9 млрд долларов. К 1 февраля в резервах было 29,3 млрд, в конце прошлого года – почти 31 млрд долларов.