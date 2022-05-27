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Ці прості поради допоможуть вам уберегти гроші під час інфляції

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П'ятниця 27 травня 2022 11:20
Ці прості поради допоможуть вам уберегти гроші під час інфляції Які поради допоможуть уберегти гроші під час інфляції (фото: РБК-Україна)
Автор: Микита Мельников

Ослаблення гривні в Україні тягне за собою інфляцію - процес, через який з однією і тією ж сумою з кожним днем ми можемо дозволити все менше товарів.

Як кожному з нас мінімізувати ризики і зберегти якомога більше грошей - читайте в матеріалі Styler далі.

Прості способи економити кожен день

Крім загальноприйнятих положень щодо збереження коштів в іноземній валюті або цінних металах, хотілося б навести більш універсальні способи, які б змогли допомогти українцям під час війни тут і зараз.

В першу чергу зберегти кошти вам допоможе банальна економія на продуктах, які ви купуєте кожен день.

Зробіть упор на місцевому виробнику. Або на бабусі з сусіднього села, адже вона для виробництва своєї продукції не витрачає кошти на оплату зарплати працівникам, паливо на доставку і таке інше. Скуповуйтеся також на фермерських ринках.

Також потрібно звернути увагу на психологію покупця, відповідно до якої, люди витрачають більшу частину своїх коштів на те, що їм не потрібно. Ходіть в магазин з конкретним списком покупок і постарайтеся не відвідувати магазини на голодний шлунок - ці прості дії також допоможуть вам зберегти гроші.

Наступним дієвим кроком буде відмова від шкідливих звичок, таких як куріння, вживання алкогольних напоїв, кави та будь-яких інших товарів, на які ви витрачаєте гроші за звичкою, а не за потребою.

Гроші повинні працювати і примножуватися

Якщо розглянути більш істотну боротьбу з інфляцією, не вдаючись до класичних способів зберігання коштів, слід звернути увагу на старий, як наша Земля, спосіб.

Зверніть увагу на велику кількість оголошень, в яких терміново продають техніку та інші корисні речі в рази дешевше, ніж до війни.

Враховуючи швидке зростання ціни іноземної валюти, ви зможете продати ці товари на іноземних ресурсах розміщення оголошень та ще й заробити.

Не піддавайтеся панічним настроям і боріться з сучасними викликами кожен день, як це роблять наші захисники на передовій. І пам'ятайте: гроші, які ви не витратили, ви - заробили.

Прогноз курсу долара на найближчі тижні

Зазначимо, що за словами голови Ради незалежної асоціації банків України Олени Коробкової під час ефіру національного телемарафону, валютний курс стабілізується в найближчі 10 днів і буде на рівні 34-36 гривень за долар.

Раніше ми писали, в якій валюті краще зберігати кошти.

Також читайте, після чого курс долара в Україні продовжив стрімко йти вгору.

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