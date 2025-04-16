"Совам" на замітку: до яких хвороб ви схильні і як себе вберегти

Що відомо про нове дослідження

Нове дослідження, яке провели в Університеті Суррея, показало, що "сови" (люди, які вважають за краще не спати допізна), мають вищий ризик депресії. Вчені наголошують, що підвищений ризик пов'язаний з такими факторами, як погана якість сну, низька уважність і більші труднощі з вираженням емоцій.

Учасники дослідження заповнювали електронні анкети, в яких вказували дані про свої звички сну, психічний стан і вживання алкоголю. Це було необхідно, щоб вчені визначили хронотип кожного добровольця щодо часу сну та неспання. Анкети також допомогли оцінити симптоми депресії, рівень уважності, моделі мислення та якість сну.

Результати виявили тісний зв'язок між звичкою не спати до пізньої ночі та депресією. Нічні сови демонстрували сильніші симптоми депресії, ніж ті, хто жив з помірним режимом сну.

Також вчені з'ясували, що "сови", як правило, мають нижчу якість сну у порівнянні з тими, хто встає рано. А це призводить до підвищеної денної сонливості та зниження усвідомлення поточного моменту.

"Велика частка (близько 50%) молодих дорослих - нічні "сови", і рівень депресії серед них вищий, ніж будь-коли. Тому вивчення цього зв'язку є важливим", - додав автор дослідження, викладач неврології в Університеті Суррея Саймон Еванс.

Він пояснив, що посилення симптомів депресії у "сов" пояснюється декількома факторами, зокрема:

Недосипання

Роздуми про негативні думки

Вплив роботи та навчання, які змушують йти проти біологічної природи

До чого призводить режим у "сов"

Дослідники виявили, що низька уважність разом з поганою якістю сну та високим споживанням алкоголю, ймовірно, пояснює більший ризик депресії у "сов".

"Більш важливими є відкриття про те, що зв'язок між хронотипом і депресією був повністю опосередкований певними аспектами усвідомленості, зокрема "усвідомленими діями" - якістю сну та вживання алкоголю.

Це означає, що ці фактори, здається, пояснюють, чому нічні "сови" частіше повідомляють про симптоми депресії. Ці результати збігаються з попередніми дослідженнями, які пов'язували поганий сон і алкоголь з депресією", - додав Еванс.

Вчені кажуть, що такі риси уважності, як усвідомленість і опис почуттів можуть допомогти знизити ризик депресії. "Жайворонки" демонструють більш усвідомлену дію через їхню тенденцію спати краще, а отже, мають менший ризик втоми, неуважності та блукання розуму посеред дня.

Як "сови" можуть собі допомогти

Покращення сну, як-от дотримання регулярного розкладу, скорочення часу перед відходом до сну, покращення середовища для сну, може допомогти "совам" отримати необхідний спокійний сон.

Встановлення постійних ритуалів і заспокійливі вечірні процедури можуть покращити звички сну. Це також може допомогти зменшити вживання алкоголю ввечері та налаштує на заняття справами на усвідомленість, наприклад, керована медитація. Все це допомагає стабілізувати психічне здоров'я в довгостроковій перспективі.

Що ще впливає на сон у "сов"

Ще один цікавий факт, який виявили дослідники: вплив яскравого світла вночі, чи то від екранів, чи від штучного освітлення, порушує сон "сов" і негативно впливає на психічне здоров'я.

"По суті, ми виявили, що хронічний вплив яскравого світла - навіть такого, яке ви відчуваєте у своїй вітальні вдома - підвищує рівень певного гормону стресу в організмі, що призводить до депресії та зниження когнітивних функцій", - додав дослідник біологічного факультету Університету Джона Гопкінса Самер Хаттар.

"Сови" біль активні ввечері, потім вони сплять й прокидаються пізніше і багато з них сплять частину дня, коли увесь інший світ активний. Такий спосіб життя може призвести до проблем, які посилюють симптоми депресії.

Люди, які працюють у нічні зміни або ведуть спосіб життя, який вимагає від них активності вночі, мають значні ризики розвитку депресії.