Ці 7 речей у спальні не дають вам виспатися: позбудьтеся їх прямо зараз!

Спальня - це місце для відпочинку, відновлення сил і релаксації. Проте деякі предмети декору можуть заважати повноцінному сну, створювати відчуття дискомфорту або навіть провокувати тривожність.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яких речей краще уникати у спальні та чим їх можна замінити, щоб атмосфера була гармонійною та затишною.

Яскраві та агресивні зображення

Картини з буремним морем, постери з неоновими фарбами або занадто абстрактні роботи можуть викликати емоційну напругу. Візуальний шум не дає мозку повністю розслабитися, що ускладнює засинання. Надто контрастні зображення або сцени з активним рухом здатні провокувати неспокійний сон.

Спокійна колірна гама та м’які лінії допоможуть створити розслаблюючу атмосферу. Оптимальним вибором стануть пейзажі, акварельні картини або абстракція в пастельних відтінках.

Великі дзеркала навпроти ліжка

Розташування дзеркала безпосередньо перед ліжком - неоднозначне рішення, яке може викликати дискомфорт. Раптово прокинувшись у темряві, можна злякатися власного відображення. Крім того, дзеркала посилюють енергетику простору, що не завжди сприяє спокійному сну.

Якщо хочеться використати дзеркальну поверхню для розширення простору, краще розмістити її на боковій стіні. Альтернативний варіант - меблі з невеликими дзеркальними вставками або розсувні шафи з матовими відображеннями.

Великі дзеркала у спальні можуть підсвідомо дратувати та збуджувати психіку (фото: Freepik.com)

Надто різкі та насичені аромати

Інтенсивні запахи можуть викликати головний біль або спровокувати безсоння, особливо якщо це синтетичні ароматизатори. Навіть натуральні ефірні олії у великих кількостях здатні перевантажувати сприйняття. Особливо варто уникати сильних квіткових, мускусних або солодких ароматів у спальні.

Натомість краще обирати легкі, природні нотки - лаванда, сандал, ваніль або цитрусові аромати у м’якому варіанті. Оптимальним рішенням будуть свічки з натуральними ефірними оліями або легкі дифузори.

Надмірна кількість дрібних аксесуарів

Велика кількість дрібних предметів створює візуальний безлад і робить простір захаращеним. Надлишок статуеток, фоторамок, декоративних подушок або сувенірів змушує мозок підсвідомо обробляти зайву інформацію.

В результаті спальня перестає бути місцем спокою, а натомість нагадує музей. Краще обрати кілька улюблених речей, які мають особливе значення, і зробити ставку на мінімалізм. Чистота і простота декору допомагають підтримувати відчуття легкості та гармонії.

Надлишок дрібниць у інтер'єрі постійно притягує увагу та позбавляє спокою (фото: Freepik.com)

Робочі предмети та мотивуючі написи

Спальня - це зона відпочинку, а не місце для роботи чи вирішення справ. Щоденник, ноутбук або табличка з мотиваційною фразою на кшталт "Працюй більше - відпочиватимеш потім" можуть нагадувати про незавершені завдання. Постійний зв’язок із робочими процесами навіть підсвідомо заважає розслабитися.

Краще замінити ці предмети на речі, які асоціюються з відпочинком: улюблені книги, свічки, невеликі рослини або затишні декоративні предмети. Так спальня залишатиметься місцем гармонії та спокою.

Надмірно насичені кольори в інтер’єрі

Надлишок яскравих відтінків у спальні діє так само, як кава перед сном - бадьорить та активізує нервову систему. Червоні, кислотно-жовті або насичені фіолетові елементи можуть викликати надмірне збудження.

Це стосується і текстилю: подушки, ковдри чи штори занадто яскравих кольорів здатні втомлювати зір. Якщо хочеться додати кольору, краще віддати перевагу приглушеним відтінкам - пудрово-рожевому, сіро-блакитному або ніжно-зеленому. Вони створюють затишок і сприяють розслабленню.

Яскраві кольори - поганий вибір для спальні (фото: Freepik.com)

Неприємні на дотик текстури

Тактильні відчуття також впливають на якість відпочинку, тому варто уважно підходити до вибору матеріалів у спальні. Синтетичні тканини можуть викликати подразнення шкіри та дискомфорт під час сну. Вони не дихають, спричиняючи перегрівання або надмірне потовиділення.

Оптимальним вибором стануть натуральні матеріали - бавовна, льон або сатин, які забезпечують приємний контакт зі шкірою. Використання якісних тканин допоможе створити максимально комфортні умови для сну.