"Совам" на заметку: каким болезням вы подвержены и как себя уберечь

Люди, которые привыкли поздно засыпать и поздно просыпаться - в группе риска. Ученые выяснили, что "совы" чаще сталкиваются с проблемами сердца, депрессией, диабетом и алкоголизмом. И дело не только в количестве сна - а в самом циркадном ритме.
Почему "совы" более подвержены проблемам со здоровьем и о чем предупреждают ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Jerusalem Post.
Новое исследование, которое провели в Университете Суррея, показало, что "совы" (люди, которые предпочитают не спать допоздна), имеют более высокий риск депрессии. Ученые отмечают, что повышенный риск связан с такими факторами, как плохое качество сна, низкая внимательность и большие трудности с выражением эмоций.
Участники исследования заполняли электронные анкеты, в которых указывали данные о своих привычках сна, психическом состоянии и употреблении алкоголя. Это было необходимо, чтобы ученые определили хронотип каждого добровольца в отношении времени сна и бодрствования. Анкеты также помогли оценить симптомы депрессии, уровень внимательности, модели мышления и качество сна.
Результаты обнаружили тесную связь между привычкой не спать до поздней ночи и депрессией. Ночные совы демонстрировали более сильные симптомы депрессии, чем те, кто жил с умеренным режимом сна.
Также ученые выяснили, что "совы", как правило, имеют более низкое качество сна по сравнению с теми, кто встает рано. А это приводит к повышенной дневной сонливости и снижению осознания текущего момента.
"Большая доля (около 50%) молодых взрослых - ночные "совы", и уровень депрессии среди них выше, чем когда-либо. Поэтому изучение этой связи является важным", - добавил автор исследования, преподаватель неврологии в Университете Суррея Саймон Эванс.
Он пояснил, что усиление симптомов депрессии у "сов" объясняется несколькими факторами, в частности:
Исследователи обнаружили, что низкая внимательность вместе с плохим качеством сна и высоким потреблением алкоголя, вероятно, объясняет больший риск депрессии у "сов".
"Более важными являются открытия о том, что связь между хронотипом и депрессией была полностью опосредована определенными аспектами осознанности, в частности "осознанными действиями" - качеством сна и употребления алкоголя.
Это означает, что эти факторы, кажется, объясняют, почему ночные "совы" чаще сообщают о симптомах депрессии. Эти результаты совпадают с предыдущими исследованиями, которые связывали плохой сон и алкоголь с депрессией", - добавил Эванс.
Ученые говорят, что такие черты внимательности, как осознанность и описание чувств могут помочь снизить риск депрессии. "Жаворонки" демонстрируют более осознанное действие из-за их тенденции спать лучше, а следовательно, имеют меньший риск усталости, невнимательности и блуждания ума посреди дня.
Улучшение сна, например, соблюдение регулярного расписания, сокращение времени перед отходом ко сну, улучшение среды для сна, может помочь "совам" получить необходимый спокойный сон.
Установление постоянных ритуалов и успокаивающие вечерние процедуры могут улучшить привычки сна. Это также может помочь уменьшить употребление алкоголя вечером и настроит на занятия делами на осознанность, например, управляемая медитация. Все это помогает стабилизировать психическое здоровье в долгосрочной перспективе.
Ещё один интересный факт, который обнаружили исследователи: воздействие яркого света ночью, будь то от экранов или от искусственного освещения, нарушает сон "сов" и негативно влияет на психическое здоровье.
"По сути, мы обнаружили, что хроническое воздействие яркого света - даже такого, которое вы испытываете в своей гостиной дома - повышает уровень определенного гормона стресса в организме, что приводит к депрессии и снижению когнитивных функций", - добавил исследователь биологического факультета Университета Джона Хопкинса Самер Хаттар.
"Совы" больше активны вечером, потом они спят и просыпаются позже и многие из них спят часть дня, когда весь остальной мир активен. Такой образ жизни может привести к проблемам, которые усугубляют симптомы депрессии.
Люди, которые работают в ночные смены или ведут образ жизни, который требует от них активности ночью, имеют значительные риски развития депрессии.
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