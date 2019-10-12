Соцпомощь в 2020 году: какие доплаты получат украинцы

Социальная помощь и пенсии изменятся в 2020 году. Кабинет министров планирует изменить саму систему выплат для населения. В планах нового правительства - стимулировать людей с инвалидностью к работе, пишет "Сегодня". Естественно, люди должны будут работать столько, сколько им по силам.

Изменения для людей с инвалидностью

"Человек с инвалидностью, который может и хочет работать, должен иметь для этого все возможности… Наличие инвалидности не должно быть причиной бедности и изоляции от общества", – сказано в программе Кабмина.

Правительство хочет добиться того, чтобы через 5 лет 40% людей с инвалидностью работали. Для этого нужно стимулировать работодателей - брать таких людей на работу и трудоустраивать. Из новшества - планируются вводится ваучеры на образование для людей с ограниченными возможностями.

Пенсии в Украине (УНИАН)

Такое новшество уже было в Украине пару лет назад, но тогда такие ваучеры получали люди старше 45 лет, которые решили сменить профессию или получить второе образование (их выдают в центре занятости). Вскоре планируется внедрить такие ваучеры и на лиц с инвалидностью, которые хотят получит новую специальность.

Также для людей с инвалидностью будет предусмотрена программа развития бизнеса. Человек сможет при желании открыть свое дело.

Цель правительства – увеличить количество предпринимателей из числа лиц с инвалидностью до 20% от всех ФЛП.

Пенсию человек должен заработать сам (РБК-Украина)

Правительство также сообщило, что хочет облегчит жизнь людей с инвалидностью, построив для них удобную инфраструктуру, а также увеличив количество полезных услуг для такого слоя населения. Все будет опираться на международные стандарты.

В частности, планируют создать специальное социальное такси. По украинскому законодательству, службы социального такси могут создаваться местными властями. С 2018 года в государственном бюджете предусматриваются деньги специально на приобретение машин, оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями. В текущем году на покупку таких машин заложено 30 млн грн. Для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата услуга такого такси бесплатна.

В планах правительства - через пять лет сделать так, чтобы люди с инвалидностью получали такую материальную помощь, как средняя зарплата в Украине.

Изменения для пенсионеров

Правительство не обещает значительного повышения пенсий для пожилых людей, а хочет стимулировать людей к разумным накоплениям в течении рабочей жизни. Если человек хочет в старости получать больше денег - он сам должен приложить к этому усилия.

"Накопление должно быть ответственностью прежде всего самого человека", - сообщают в программе правительства.

В обязанностях государства "создать условия для обеспечения сохранности пенсионных накоплений (превенция мошенничества в пенсионном накоплении)" и "обеспечивать достаточное информирование" о возможностях пенсионного накопления.

Планируется создание социальных учреждений, где будут оказывать всевозможные услуги для пожилых людей, опираясь, опять-таки на международные стандарты.