Соцдопомога в 2020 році: які доплати отримають українці

Соціальна допомога і пенсії зміняться у 2020 році. Кабінет міністрів планує змінити саму систему виплат для населення. У планах нового уряду - стимулювати людей з інвалідністю до роботи, пише "Сегодня". Зрозуміло, що люди повинні будуть працювати стільки, скільки їм по силам.

Зміни для людей з інвалідністю

"Людина з інвалідністю, яка може і хоче працювати, повинна мати для цього всі можливості... Наявність інвалідності не має бути причиною бідності та ізоляції від суспільства", – сказано в програмі Кабміну.

Уряд хоче домогтися того, щоб через 5 років 40% людей з інвалідністю працювали. Для цього потрібно стимулювати роботодавців брати таких людей на роботу і працевлаштовувати. Із нововведення - плануються вводитися ваучери на освіту для людей з обмеженими можливостями.

Пенсії в Україні (УНІАН)

Таке нововведення вже було в Україні кілька років тому, але тоді такі ваучери отримували люди старше 45 років, які вирішили змінити професію або отримати другу освіту (їх видають в центрі зайнятості). Незабаром планується впровадити такі ваучери і на осіб з інвалідністю, які хочуть отримати нову спеціальність.

Також для людей з інвалідністю буде передбачена програма розвитку бізнесу. Людина зможе при бажанні відкрити свою справу.

Мета уряду – збільшити кількість підприємців з числа осіб з інвалідністю до 20% від всіх ФОП.

Пенсію людина має заробити сама (РБК-Україна)

Уряд також повідомив, що хоче полегшити життя людей з інвалідністю, побудувавши для них гарну інфраструктуру, а також збільшити кількість корисних послуг для такого прошарку населення. Все буде спиратися на міжнародні стандарти.

Зокрема, планують створити спеціальне соціальне таксі. За українським законодавством, служби соціального таксі можуть створюватися місцевою владою. З 2018 року в державному бюджеті передбачаються кошти на придбання машин, обладнаних для перевезення людей з обмеженими можливостями. У поточному році на придбання таких машин закладено 30 млн грн. Для людей з проблемами опорно-рухового апарату послуга такого таксі безкоштовна.

В планах уряду - через п'ять років зробити так, щоб люди з інвалідністю отримували таку матеріальну допомогу, як середня зарплата в Україні.

Зміни для пенсіонерів

Уряд не обіцяє значного підвищення пенсій для літніх людей, а хоче стимулювати людей до розумного накопичення протягом робочого життя. Якщо людина хоче в старості отримувати більше грошей - вона сама повинна докласти до цього зусилля.

"Накопичення має бути відповідальністю передусім самої людини", - повідомляють у програмі уряду.

У обовязках держави "створити умови для забезпечення схоронності пенсійних накопичень (превенція шахрайства в пенсійному накопиченні)" і "забезпечувати достатнє інформування про можливості пенсійного накопичення.

Планується створення соціальних установ, де будуть надавати всілякі послуги для літніх людей, спираючись, знову-таки на міжнародні стандарти.