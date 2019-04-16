Сотни миллионов гривен: почему украинцы не забирают субсидии наличными

Фото: Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

Далеко не все украинцы забирают субсидии, которые им начисляют, говорят эксперты

Монетизация субсидий действует в Украине – граждане получают субсидии наличными на руки.

В то же время в марте украинцы не забрали около 13% субсидий наличными. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк.

По его словам, часть субсидиантов получает субсидию (те, кто не получает пенсию и другие соцвыплаты через банки или Укрпочту) через систему переводов Ощадбанка "Швидка копійка".

"Так вот, по завершению мартовских выплат субсидий около 13% средств, которые были перечислены через эту систему, не были выплачены. А это - пару сотен миллионов гривен. За ними даже не обратились. Причин может быть много. Но это еще один способ верифицировать получателей субсидии", - сообщил он.

Фото: Субсидии в Украине (РБК-Украина)

Тем временем некоторые подписчики Алексея Хабатюка в комментариях к посту эксперта высказали свое мнение о том, почему часть украинцев может не забирать субсидии.

Так, Татьяна Теренюк отметила, что собесы допустили немало ошибок в данных субсидиантов (дата рождения, телефон, и так далее), которые передавали Ощадбанку.

"С ошибочными данными невозможно было записаться на получение, в собесе надо было уточнить причину. Собез, в свою очередь, исправил ошибки. Поэтому в марте банально не успели. В апреле люди получат выплаты за два месяца, и картина будет немного другая", - отметила она.

Напомним, ранее эксперт напомнил, что долги украинцев за коммунальные услуги растут. Субсидии выдают гражданам на руки, однако далеко не все они платят за коммунальные услуги вовремя. Он также пояснил, какой механизм воздействия на должников предлагает правительство и что будут делать с теми, кто не оплачивает счета за коммуналку вовремя.

Также в Кабинете Министров рассказали, кого именно коснется переназначение субсидий в мае 2019 года. Там пояснили, каким категориям граждан нужно будет заново подать декларацию о доходах для того, чтобы получить субсидию.