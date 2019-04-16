Сотні мільйонів гривень: чому українці не забирають субсидії готівкою

Фото: Субсидії в Україні (колаж РБК-Україна)

Далеко не всі українці забирають субсидії, які їм нараховують, кажуть експерти

Монетизація субсидій діє в Україні – громадяни отримують субсидії готівкою на руки.

В той же час у березні українці не забрали близько 13% субсидій готівкою. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

За його словами, частина субсидіантів отримує субсидію (ті, хто не отримує пенсію та інші соцвиплати через банки чи Укрпошту) через систему переказів Ощадбанку "Швидка копійка".

"Так от, по завершенню березневих виплат субсидій близько 13% коштів, які були перераховані через цю систему, не були виплачені. А це - пару сотень мільйонів гривень. За ними навіть не звернулися. Причин може бути багато. Але це ще один спосіб верифікувати отримувачів субсидії", - повідомив він.

Фото: Субсидії в Україні (РБК-Україна)

Тим часом деякі підписними Олексія Хабатюка у коментарях до посту експерта висловили свою думку про те, чому саме частина українців може не забирати субсидії.

Так, Тетяна Теренюк зазначила, що собези допустили немало помилок в даних субсидіантів (дата народження, телефон, тощо), які передавали Ощадбанку.

"З помилковими даними неможливо було записатись на отримання, в собезі треба було уточнити причину. Собез, в свою чергу, виправив помилки. Тому в березні банально не встигли. В квітні люди отримають виплати за два місяці, і картина буде трохи інша", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше експерт нагадав, що борги українців за комунальні послуги зростають. Субсидії видають громадянам на руки, проте далеко не всі вони сплачують за комунальні послуги вчасно. Він також пояснив, який механізм впливу на боржників пропонує уряд і що робитимуть з тими, хто не сплачує рахунки за комуналку вчасно.

Також у Кабінеті Міністрів розповіли, кого саме торкнеться перепризначення субсидій у травні 2019 року. Там пояснили, яким категоріям громадян потрібно буде заново подати декларацію про доходи для того, щоб отримати субсидію.