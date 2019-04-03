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В Кабмине пояснили, кого коснется переназначение субсидий в мае

Новости » Экономика    03.04.2019 - 15:10
В Кабмине пояснили, кого коснется переназначение субсидий в мае
Фото: Центр социальных служб (kmu.gov.ua)

Названы категории граждан, которым нужно подавать декларацию о доходах

Автоматическое переназначение субсидий у2019 году коснется 3 млн домохозяйств, остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах. Об этом сообщает правительственная пресс-служба Facebook.

Как отмечается в публикации, в мае в управление социальной защиты населения необходимо будет обратиться:

  • Арендаторам жилья
  • Внутренне перемещенным лицам
  • Тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире
  • Тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых или отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы
  • Тем семьям, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года

В правительстве напомнили, что субсидия будет назначена тем семьям, в которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и Укрпочту, те, кто еще не на пенсии - через Ощадбанк. Те семьи, в которых по состоянию на май-июнь будут долги за коммуналку, будут переведены на безналичную монетизацию.

Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 годов - на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года, отмечается в публикации.

В Кабмине пояснили, кого коснется переназначение субсидий в мае

Напомним, субсидии деньгами начали выплачивать с 1 марта 2019 года. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%. По последним расчетам средний размер монетизованной субсидии составит 1676 грн.

По данным Государственной службы статистики, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. домохозяйств.

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