Сотни киевлян не могут попасть в метро: что произошло

Метро "Арсенальная" в Киеве заблокировали митингующие. Из-за этого люди не могут попасть на станцию метро, которая находится недалеко от Мариинского парка.

Об инциденте возле станции метро сообщил блогер Клим Братковский, который и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

Метро "Арсенальная" в Киеве заблокировали участники митинга (видео: facebook.com/klimetin)

Стоит отметить, что сегодня, 19 февраля, аграрии вышли на митинг с требованием уволить директора НАБУ Артема Сытника. Участники митинга передали чиновнику именные яйца с надписью: "Сытника - геть".

При этом сам Сытник поговорить с активистами так и не вышел, поэтому митингующие оставили лотки с яйцами на тротуаре перед зданием Национального антикоррупционного бюро Украины и отправились под здание Кабинета министров к премьеру Алексею Гончаруку.

Напомним, что Госбюро расследований подозревает Сытника, в том, что он за чужой счет отдыхал в охотничьем хозяйстве "Полесское - Сарны" в Ровненской области. При этом сумма его отдыха составила около 500 тысяч гривен. В декабре 2019 года Сытник проиграл апелляцию в Ровненском суде и его признали виновным в коррупции.

Ранее сообщалось, что в метро Киева заметили странную "зелень", которая образовалась на стенах метрополитена на станции метро "Олимпийская".