Сотні киян не можуть потрапити в метро: що сталося

Метро "Арсенальна" у Києві мітингувальники заблокували. Через це люди не можуть потрапити на станцію метро, яка знаходиться неподалік від Маріїнського парку.

Про інцидент біля станції метро повідомив блогер Клим Братковський, який і опублікував відповідне відео на своїй сторінці у Facebook.

Метро "Арсенальна" в Києві заблокували учасники мітингу (відео: facebook.com/klimetin)

Варто зазначити, що сьогодні, 19 лютого, аграрії вийшли на мітинг з вимогою звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Учасники мітингу передали чиновнику іменні яйця з написом: "Ситника - геть".

При цьому сам Ситник поговорити з активістами так і не вийшов, тому мітингувальники залишили лотки з яйцями на тротуарі перед будівлею Національного антикорупційного бюро України і вирушили під будівлю Кабінету міністрів до прем'єра Олексія Гончарука.

Нагадаємо, що Держбюро розслідувань підозрює Ситника, в тому, що він за чужий рахунок відпочивав у мисливському господарстві "Поліське - Сарни" у Рівненській області. При цьому сума його відпочинку становила близько 500 тисяч гривень. У грудні 2019 року Ситник програв апеляцію в Рівненському суді і його визнали винним у корупції.

Раніше повідомлялося, що в метро Києва помітили дивну "зелень", яка утворилася на стінах метрополітену на станції метро "Олімпійська".