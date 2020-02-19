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Аграрии вышли на митинг с требованием уволить директора НАБУ

Новости » Общество     19.02.2020 - 14:02
Аграрии вышли на митинг с требованием уволить директора НАБУ
Фото: митинг в Киеве (из открытых источников)

Митингующие принесли Сытнику под здание НАБУ именные яйца

Около 6 тысяч аграриев вышли на митинг в Киеве с требованием уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что митингующие, помимо прочего, передали чиновнику именные яйца с надписью: "Сытника - геть".

Аграрии вышли на митинг с требованием уволить директора НАБУ

Аграрии вышли на митинг с требованием уволить директора НАБУ

Стоит отметить, что сам Сытник к активистам не вышел, поэтому митингующие аграрии оставили лотки с именными яйцами на тротуаре перед зданием НАБУ и отправились под здание Кабинета министров Украины к премьер-министру Алексею Гончаруку.

Как писало РБК-Украина, ранее в Верховную Раду внесли постановление №3039 об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. К проекту был прикреплен документ, в котором значится, что под отставкой Сытника подписались 216 парламентариев.

Напомним, что Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен. В декабре прошлого года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровненском суде и был признан виновным в коррупции.

Как сообщало РБК-Украина, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

5 февраля в центре Киеве прошел массовый митинг против давления силовых органов на аграрные предприятия "Укрлендфарминга" и "Авангарда". Среди основных требований протестующих - отставка Артема Сытника с должности директора НАБУ.

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