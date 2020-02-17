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В метро Киева заметили странную "зелень" (фото)

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 10:41
В метро Киева заметили странную "зелень" (фото)
В киевской подземке увидели зелень (Коллаж РБК-Украина)

В киевском метрополитене заметили зеленые стены

В киевском метро люди увидели "зелень".Так называемая растительность "украсила" стены метрополитена на станции метро "Олимпийская". На это обратил внимание блогер Клим Братковский и опубликовал фото у себя на странице в Facebook.

"Зелень снова вернулась в киевское метро", - написал блогер, а также отметил в посте пресс-службу киевского метрополитена.

В метро Киева заметили странную &quot;зелень&quot; (фото)В метро Киева заметили странную &quot;зелень&quot; (фото)Зелень в киевском метро (фото: facebook.com/klimetin)

В комментариях пользователи иронично отметили, что это "антивирусный пеницилин". Также снимки вызвали у украинцев поток шуток на эту тему.

  • Это антивирусный пеницилин.
  • Просто в цей день маляри працювали в Маріїнському парку з ліхтарями.

В метро Киева заметили странную &quot;зелень&quot; (фото)

Скриншот комментариев (Facebook)

Отметим, что в пресс-службе киевского метрополитена пока что не отреагировали на данный факт.

Как мы ранее писали, эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине заставила несколько сотен тысяч украинцев бежать за лекарствами в аптеки, а в метро учредили новые правила для сотрудников. Все сотрудники, которые контактируют с пассажирами, обязаны носить маски. Так руководство метрополитена заботится о своих подопечных.

Также мы писали, что в киевском метро появится долгожданная для пассажиров услуга - 4G интернет. Столичные власти сообщили, что запустят связь уже в в марте, но пока только на 8 станциях метро. К концу 2020 года планируется запустить интернет на всех ветках подземки.

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