Состояние ухудшается: у 85-летнего Куравлева обнаружили поражение легких

Иммунолог Татьяна Шарковская считает, что эти показатели могут говорить о развитии цитокинового шторма в организме.

"85 лет, достаточно быстрое нарастание поражения легких - провокационный фактор… Говорить о выздоровлении достаточно проблематично, но у бога свои расклады на нашу жизнь", - отметила медик.

Стоит отметить, что диагноз "коронавирус" в больнице у Куравлева не подтвердился.

Но при обследовании были обнаружены другие сопутствующие заболевания: проблемы с пищеварением и поражение головного мозга.

Леонид Куравлев в 1997 году (фото: wikipedia.org/Игорь Верещагин)

Что говорят родные легендарного актера

По данным издания Starhit, врачи планируют перевести Куравлева из реанимации в обычную палату в ближайшие дни.

Сейчас он вынужден питаться через зонд, но обходится без ИВЛ. Ему поставили кислородный баллон, но дышит он самостоятельно.

Сын Василий говорит, что отцу на самом деле становится лучше.

"Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации", - рассказал сын.

Но из частного пансионата, где Куравлев находился последние полтора года, родственники вывезли все вещи актера. Вполне вероятно, что у это заведение артист уже не вернется.

Дети привезли Куравлева в специальное частное заведение с врачами и реаниматологами в надежде, что там ему станет лучше, еще в 2020 году.

После смерти супруги он перестал сниматься в кино, общаться с друзьями и коллегами, а потом полностью закрылся от всего мира и отказывался вставать с постели.

В частном пансионате он находился в режиме полной секретности последние полтора года и ему действительно стало лучше.

Но на Рождество у него начались проблемы с дыханием и его экстренно госпитализировали в московскую "Коммунарку".