Стан погіршується: у 85-річного Куравльова виявили ураження легень

Імунолог Тетяна Шарковська вважає, що ці показники можуть говорити про розвиток цитокінового шторму в організмі.

"85 років, досить швидке наростання ураження легень - провокаційний фактор... говорити про одужання досить проблематично, але у бога свої розклади на наше життя", - зазначила медик.

Варто відзначити, що попередній діагноз "коронавірус" в лікарні у Куравльова не підтвердився.

Але при обстеженні були виявлені інші супутні захворювання: проблеми з травленням і ураження головного мозку.

Леонід Куравльов у 1997 році (фото: wikipedia.org/Ігор Верещагін)

Що кажуть рідні легендарного актора

За даними видання Starhit, лікарі планують перевести Куравльова з реанімації у звичайну палату найближчими днями.

Зараз він змушений харчуватися через зонд, але обходиться без ШВЛ. Йому поставили кисневий балон, але дихає він самостійно.

Син Василь каже, що батькові насправді стає краще.

"Стан Леоніда В'ячеславовича, навпаки, поліпшується. На цьому тижні заплановано його переведення з реанімації", - розповів син.

Але з приватного пансіонату, де Куравльов перебував останні півтора року, родичі вивезли всі речі актора. Цілком ймовірно, що у цей заклад артист вже не повернеться.

Діти привезли Куравльова в спеціальний приватний заклад з лікарями та реаніматологами в надії, що там йому стане краще, ще у 2020 році.

Після смерті дружини він перестав зніматися в кіно, спілкуватися з друзями та колегами, а потім повністю закрився від усього світу і відмовлявся вставати з ліжка.

У приватному пансіонаті він перебував у режимі повної секретності останні півтора року і йому дійсно стало краще.

Але на Різдво у нього почалися проблеми з диханням і його екстрено госпіталізували в московську "Комунарку".