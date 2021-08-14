Состояние моста Патона показали на фото: "рассыпается на глазах"

В Киеве мост Патона находится в плачевном состоянии и местами на путепроводе видны сильные разрушения, части конструкции разъела ржавчина, деревянные бруски на перилах сломаны.
Свежее фото моста 14 августа опубликовал пользователь сети с ником Сергей из Киева в своем Twitter.
Пока согласовываются профильным департаментом технические детали проекта масштабных работ по реставрации аварийного моста, путепровод, чей срок эксплуатации давно уже истек, чуть ли не разваливается.
На снимке видно, что барьерные и перильные ограждения моста, украшенные еще с момента постройки в 1953 году, серьезно "изношены" и повреждены из-за коррозии.
"Мост Патона в Киеве сегодня выглядит так - все рассыпается на глазах", - подписал кадр автор поста.
Как выглядит киевский мост Патона сейчас (фото: twitter.com/SergUA63)
Напомним, что недавно на мосту Патона произошел целый цикл прорывов магистральной теплосети: 26, 21, 11 и 2 июля.
Также мы писали о том, что знаменитый киевский мост Патона в ходе масштабных работ по ремонту аварийного объекта планируют переделать до неузнаваемости. Займется ремонтом коммунальное предприятие "Киевавтодор".